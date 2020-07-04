ماذا قالت الأحاديث النبوية عن التحرش؟ وعقوبة المتحرش في الآخرة

حكم الفحش في الإسلام

وهذه الأفعال هي من الفحش والتفحُّش الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه عز وجل بُغضَه تعالى لصاحبه، وخروجه من دائرة الإيمان بمُلابسته وممارسته، وصدر بشأنه الوعيد الشديد من الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فأخرج الترمذي في "سننه"، والبخاري في "الأدب المفرد"، وابن حبان في "صحيحه"، عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ».





وأخرج الإمام أحمد في "مسنده"، وابن حبان في "صحيحه"، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ».





وأخرج الترمذي في "سننه" عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الفَاحِشِ وَلَا البَذِيءِ» وقال: [هذا حديث حسن غريب، وقد روي عن عبد الله من غير هذا الوجه] اهـ، وقال الحافظ العراقي في "تخريج إحياء علوم الدين" (4/ 1653): [رواه الترمذي بإسناد صحيح].





وأخرج ابن وهب في "الجامع"، وابن أبي الدنيا في "الصمت"، وأبو نعيم الأصبهاني في "حلية الأولياء"، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْجَنَّةُ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ فَاحِشٍ يَدْخُلَهَا». قال الإمام المناوي في "التيسير بشرح الجامع الصغير" (1/ 490-491، ط. مكتبة الإمام الشافعي) في معنى "فاحِش": [بذيّ اللسان فاجر مهتك خارق ستر الديانة].





وأخرج ابن أبي الدنيا في "الصمت"، وأبو جعفر الطبري في "صريح السنة"، وأبو نعيم الأصبهاني في "الحلية" عن شُفَيّ بن ماتِع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَرْبَعَةٌ يُؤْذُونَ أَهْلَ النَّارِ عَلَى مَا بِهِمْ مِنَ الْأَذَى، يَسْعَوْنَ بَيْنَ الْحَمِيمِ وَالْجَحِيمِ، يَدْعُونَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ.. وَرَجُلٌ يَسِيلُ فُوهُ قَيْحًا وَدَمًا فَيُقَالُ لَهُ: مَا بَالُ الْأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الْأَذَى؟ فَيَقُولُ: إِنَّ الْأَبْعَدَ كَانَ يَنْظُرُ إِلَى كُلِّ كَلِمَةٍ قَذِعَةٍ خَبِيثَةٍ فَيَسْتَلِذُّهَا، كَمَا يَسْتَلِذُّ الرَّفَثَ».





قال الإمام ابن الأثير في "غريب الحديث والأثر" (3/ 415، ط. المكتبة العلمية): [الفاحش: ذو الفحش في كلامه وفعاله. والمتفحش: الذي يتكلف ذلك ويتعمده. وقد تكرر ذكر «الفحش والفاحشة والفواحش» في الحديث. وهو كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي. وكثيرًا ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا. وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة، من الأقوال والأفعال].





وقال الإمام النووي في "شرحه على مسلم" (15/ 78، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال القاضي: أصل الفحش الزيادة والخروج عن الحد. قال الطبري: الفاحش البذيء، قال ابن عرفة: الفواحش عند العرب القبائح. قال الهروي: الفاحش ذو الفحش، والمتفحش الذي يتكلف الفحش ويتعمده لفساد حاله. قال: وقد يكون المتفحش الذي يأتي الفاحشة].





أحاديث تنهى عن الفحش

ومما ورد في التقبيح من الفُحش ما أخرجه ابن أبي الدنيا من أحاديث وآثارٍ في ذلك في "الصمت" (ص: 181-191)؛ فمنها: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ». وعن عطاء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: «يَا عَائِشَةُ، لَوْ كَانَ الْفُحْشُ رَجُلًا لَكَانَ رَجُلَ سُوءٍ»، وهذا الحديث أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"، والبيهقي في شعب الإيمان".





وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاعدًا وأبي أمامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ لَيْسَا مِنَ الْإِسْلَامِ فِي شَيْءٍ، وَإِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ إِسْلَامًا أَحَاسِنُهُمْ أَخْلَاقًا»، وهذا الحديث أخرجه أحمد في "المسند"، والطبراني في "المعجم الكبير"، والحاكم في "المستدرك" وصححه، ووافقه الذهبي، وقال الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب" (3/ 275، ط. دار الكتب العلمية)، والحافظ الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 25، ط. مكتبة القدسي): [رجاله ثقات] اهـ. وقال الحافظ العراقي في "تخريج أحاديث إحياء علوم الدين" (4/ 1656): [أخرجه أحمد وابن أبي الدنيا بإسناد صحيح].





وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "أَلْأَمُ خُلُقِ الْمُؤْمِنِ الْفُحْشُ". وقد أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 65، ط. مكتبة القدسي): [رواه الطبراني بإسنادين؛ رجال أحدهما رجال الصحيح]. وعن إبراهيم بن ميسرة قال: "يقال: الفاحش المتفحش يوم القيامة في صورة كلب، أو في جوف كلب".





وعن عون بن عبد الله رحمه الله، قال: "ألا إن الفحش والبذاء من النفاق، وهن مما يزدن في الدنيا وينقصن في الآخرة، وما ينقصن في الآخرة أكثر مما يزدن في الدنيا"، وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 230، ط. مكتبة الرشد). كما أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (19/ 29)، وأبو نعيم الأصبهاني في "صفة النفاق ونعت المنافقين" (ص: 100، ط. البشاير الإسلامية) عن قرة رضي الله عنه مرفوعًا، وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (8/ 96) عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعًا.





وعن الأحنف بن قيس رحمه الله: "أوَلَا أخبركم بأدوأ الداء؟ اللسان البذيء، والخلق الدنيء"، وأخرج هذا الأثر أبو طاهر المُخلِّص في "المُخلِّصِيّات" (4/ 173، ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة قطر).





هل المتحرش منافق

والفئة التي تتحرّش بالنساء هم في الحقيقة يمارسون سلوكيات المنافقين الذين وجَّه الله تعالى نظر الحاكم إليهم ليحدّ من سوء فعالهم، وأوعدهم باللعن والإخراج من الدولة والقتل حسب درجات هذه الممارسة ومدى ما يصدر فيها من الأذى؛ تخويفًا أو تهديدًا أو انتهاكًا أو اغتصابًا؛ وذلك لكونهم يشكلون خطرًا على أمنها واستقرارها؛ فقال تعالى في محكم كتابه: «لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا» [الأحزاب: 60-62].





فأخرج الإمام الطبري في "جامع البيان" (20/ 327، ط. مؤسسة الرسالة) عن ابن زيد في قوله: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾، قال: [هؤلاء صنف من المنافقين «وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ» أصحاب الزنا، قال: أهل الزنا من أهل النفاق الذين يطلبون النساء فيبتغون الزنا، وقرأ: «فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ» قال: والمنافقون أصنافٌ عشرة في براءة، قال: فالذين في قلوبهم مرض؛ صنفٌ منهم مَرِضَ من أمر النساء].





ونقل الإمام المفسِّر يحيى بن سلام في "تفسيره" (2/ 739، ط. دار الكتب العلمية) عن الإمام الكلبي قوله: [لئن لم ينتهوا عن أذى نساء المسلمين]، ونقل عنه الإمام الثعلبي في "تفسيره" (8/ 64، ط. دار إحياء التراث العربي) قوله: [كانوا يحبون أن يفشوا الأخبار، وأن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا]، وأخرج عبد الرزاق في "تفسيره" عن طاووس قال: "نزلت في بعض أمور النساء" يعني: «وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ» [الأنفال: 49].





وقال الإمام السيوطي في "الدر المنثور في التفسير بالمأثور" (6/ 663، ط. دار الفكر): [وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مالك بن دينار رضي الله عنه قال: سألت عكرمة رضي الله عنه عن قول الله: «لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ» قال: "أصحاب الفواحش". وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء في قوله: «وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ» قال: "أصحاب الفواحش". وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: «لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ» قال: "كان النفاق على ثلاثة وجوه: نفاقٌ مثل نفاق عبد الله بن أبي بن سلول، ونفاقٌ مثل نفاق عبد الله بن نبتل ومالك بن داعس؛ فكان هؤلاء وجوهًا من وجوه الأنصار فكانوا يستحبون أن يأتوا الزنا يصونون بذلك أنفسهم؛ «وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ» قال: الزنا إن وجدوه عملوه وإن لم يجدوه لم يبتغوه. ونفاقٌ يكابِرون النساء مكابرةً –أيْ: يُغالِبونهن مُغالَبة-؛ وهم هؤلاء الذين كانوا يكابرون النساء «لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ» يقول: لنُعْلِمَنَّك بهم، ثم قال: «مَلْعُونِينَ» ثم فصَّله في الآية: «أَيْنَمَا ثُقِفُوا» يعملون هذا العمل: مكابرة النساء «أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا»، قال السدي رضي الله عنه: هذا حكمٌ في القرآن ليس يُعمل به: لو أن رجلًا أو أكثر من ذلك اقتصوا أثر امرأة فغلبوها على نفسها ففجروا بها كان الحكم فيهم غير الجلد والرجم: أن يؤخذوا فتُضرَب أعناقُهم «سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ» كذلك كان يُفعَل بمن مضى من الأمم، «وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا» قال: فمن كابر امرأة على نفسها فغلبها فقُتِل فليس على قاتله دية؛ لأنه مكابر].





وقال الإمام الفخر الرازي في "مفاتيح الغيب" (25/ 184، ط. دار إحياء التراث العربي): [الذي في قلبه مرض: الذي يؤذي المؤمن باتباع نسائه]. وقال الإمام القرطبي في "تفسيره" (14/ 246-247، ط. دار الكتب المصرية): [قال ابن عباس: لم ينتهوا عن إيذاء النساء].





من هم الصنف الخبيث

ففي العهد النبوي المدني كان هؤلاء الصنف الخبيث من الناس يؤذون المؤمنين بتحرشهم بالنساء، ويفعلون غير ذلك من أفعال الإرجاف والإفساد والخيانة التي تمس أمن المجتمع والأفراد؛ فنزلت الآيات بالعقوبات الرادعة التي تتناسب طردًا مع أفعال هؤلاء المرجفين والمنافقين؛ بما يضمن للدولة استقرارها، ويحفظ للمواطنين أعراضهم، ويوفر للنساء أمنهنَّ وحقوقهن وكرامتهن؛ من تهديدٍ، ومن إجلاءٍ، ومن إهدارٍ للدم؛ وذلك حسب الجرم الصادر منهم؛ ضربًا على أيديهم، ومنعًا لهم من المساس باستقرار الدولة وأمن المواطنين وحقوقهم، وذلك بعد أن كثرت منهم هذه الأفعال واشتهروا بها، وكثرت شكاية الناس منهم:





قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: [لم يختلف أهل السيرة عندنا: ابن إسحاق، وموسى بن عقبة، وجماعة ممن روى السيرة، أن بني قينقاع كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موادعة وعهد، فأتت امرأة من الأنصار إلى صائغ منهم ليصوغ لها حليًّا، وكانت اليهود معادية للأنصار، فلما جلست عند الصائغ عمد إلى بعض حدائده فشد به أسفل ذيلها وجيبها وهي لا تشعر، فلما قامت المرأة وهي في سوقهم نظروا إليها منكشفة فجعلوا يضحكون منها ويسخرون، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنابذهم وجعل ذلك منهم نقضًا للعهد". أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" من رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه.





وما صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اليهودي الذي استكره المرأة فوطأها، فأمر به فصلب وقال: "من فعل منهم هذا فلا عهد له".



