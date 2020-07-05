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رياضة

اتحاد الكرة: التعاون مع الزمالك لإجراء المسحة من حقه وموقف عواد يتحدد بعد النتيجة.. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 12:29 ص
طارق حامد
طارق حامد
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حسن العمدة
أكد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن المسحة التي خضع لها لاعبو الزمالك أمس كانت بالتعاون مع اتحاد الكرة. 


وقال العطار خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "المسحة التي خضع لها لاعبو الزمالك بالأمس كانت بالتعاون مع اتحاد الكرة مثل أي ناد وهذا حقه.



وأردف: "محمد عواد أجرى مسحة وفي حالة ظهورها بشكل سلبي سيعود للتدريبات، وموعد المسحة الثانية للفريق ستكون يوم الثلاثاء أو الأربعاء".


وأتم: "لن نواجه أزمة في تحديد الفرق المصرية المشاركة في البطولة الأفريقية".

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