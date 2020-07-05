رئيس مستقبل وطن: أؤيد دمج الأحزاب والأولوية للشباب

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، إن الأولوية ستكون للشباب في انتخابات مجلس النواب في القوائم والفردي.





وأضاف رئيس حزب مستقبل وطن، خلال حواره مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن هذا الأمر تحكمه المعطيات في الشارع، ولكن توجه حزبنا يتمثل في منح دور كبير للشباب".





وتابع: "حوارنا مع الأحزاب كان منصبًا على أن مصر تحتاج إلى نقلة حزبية نوعية، وأن يكون هناك عمل حزبي في خدمة المجتمع، يجب أن نعمل في قضايا مشتركة، والأزمات أثبتت أنه لا بد من التكاتف للخروج منها، والدولة لا تستطيع الوقوف وحدها في مواجهة الكوارث وهي تحتاج إلى الأحزاب".





وأردف، أن فكرة الهيمنة وسيطرة الحزب الواحد غير واردة، لافتًا إلى أن التحالف لن يكون انتخابيا فقط، وسيكون هناك فكرًا مشتركًا في قضايا كثيرة، مثل التعليم، حيث سيتم التنسيق مع حزب الوفد مثلًا في هذا الملف.





وشدد، على أنه مع مسألة دمج الأحزاب غير القادرة على المنافسة، داعيًا إلى إزالة المعوقات القانونية التي تمنعها عن هذا الأمر.