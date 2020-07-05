الباز عن مقال إسعاد يونس: انزعجت بسبب الهجوم على صاحبة السعادة

قال الإعلامي محمد الباز تعليقا على مقال «البت فتحية» للإعلامية إسعاد يونس، إنه طالب صاحبة السعادة بالاعتذار لجمهورها الذي أبدى اعتراضه على المقال.





وأضاف الباز في برنامج «أخر النهار» المذاع على قناة «النهار» إنه انزعج بسبب الهجوم الحاد والتنمر الذي تعرضت له إسعاد يونس، متابعا : «مش عارف المجتمع ماله وبقينا كده ليه».





وأردف «الباز»: إذا كانت إسعاد يونس ارتكبت خطأ، علشان أدافع عن قيمة معينة أهدر قيما كثيرة أخرى، موضحا أن إسعاد يونس نشرت المقال على صفحاتها في ذكرى 3 يوليو، وهذا المقال نشرته من قبل، وهذه قصة حقيقية.









وأضاف «الباز» أن الكتابة الساخرة أخذتها إسعاد يونس كطريقة لتكون رمزا لجماعة الإخوان، بعد أن تخلصنا منهم في 30 يونيو، موضحا أن إسعاد يونس اتخذت هذه الفتاة كرمز لجماعة الإخوان وهذا ما أغضب الكثير من العناصر الإخوانية.







