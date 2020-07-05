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بين الناس

سكان شارع إبراهيم عبد العاطى بعين شمس يشكون من انقطاع المياه 12 ساعة يوميا

الأحد 05/يوليه/2020 - 04:03 ص
صدى البلد
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مريم عزت
أرسل القارئ وليد احمد عامر رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، يستغيث فيها بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، من الانقطاع المتكرر للمياه. 


وقال فى رسالته: أنا مقيم فى 3 شارع ابراهيم عبد العاطى متفرع من الجمعية الشرعية عين شمس المياه تقطع من شهر رمضان حتى اليوم من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 11 مساء وتواصلت مع شركة المياة والشرب لحل المشكلة ولكن لم يتم الرد حتى الآن . 


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وطالب المسئولين بسرعة حل المشكلة, رافة بسكان المنطقة وللتواصل مع المواطن 0109253271.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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