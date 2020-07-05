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أخبار العالم

سنحمي الحياة التي بدأت بـ كولمبوس .. ترامب يبدأ خطاب الاستقلال بمهاجمة خصومه| فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:30 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابة في يوم الاستقلال بشن هجوم على خصومه السياسيين في المناسبة الوطنية، من بينهم الصين ووسائل الإعلام المعارضة.

وقال ترامب: "نحن الآن بصدد هزيمة اليسار الراديكالي والماركسيين والفوضويين، والأشخاص الذين ليس لديهم في كثير من الحالات أي فكرة عما يفعلونه".

وأضاف ترامب: "سوف ندافع عن طريقة الحياة الأمريكية ونحميها ونحافظ عليها، التي بدأت عام 1492 عندما اكتشف كلومبوس أمريكا".

ومن المقرر أن تكون الجسور العسكرية والموسيقى والألعاب النارية جزءا من "التحية لأمريكا" في ذكرى الرابع من يوليو في العاصمة الأمريكية واشنطن، احتفالا بذكرى تأسيس الولايات المتحدة الـ244.

ويقام الحفل بمشاركة حوالي 1700 عضو في الخدمة في احتفالات الحكومة الفيدرالية، مع 'تحية المناطق' المخطط لها في المدن التي 'لعبت أدوارًا في "الثورة الأمريكية" بدءًا من بوسطن والمضي قدمًا إلى نيويورك وفيلادلفيا وبالتيمور وواشنطن العاصمة. إلى البنتاجون.

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