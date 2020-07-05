سيارة تصدم متظاهرتين في واشنطن خلال احتجاجات جورج فلويد .. صور

صدمت سيارة سيدتين خلال مرور السائق عبر طريق مغلق في مدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية خلال احتجاج.









وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قال نقيب دورية ولاية واشنطن رون ميد إن امرأة عمرها 24 سنة من سياتل تعرضت لإصابات خطيرة ومهددة للحياة، وأصيبت امرأة عمرها 32 سنة من بيلينجهام بجروح خطيرة.









وأضاف النقيب أن الشرطة احتجزت السائق، وهو رجل بالغ من العمر 27 عاما، من سياتل، ويواجه اتهامات جنائية متعددة وكان يشتيه في أنه قاد في الاتجاه العكسي على طريق منحدر.









وأشارت الوكالة إنه قوات الشرطة لم تحدد بعد ما إذا كان الاصطدام متعمدا.









ونشرت دورية الولاية صورا لسيارة الحادث، وهي من طراز جاجوار بيضاء وتظر الصور تلفا واضحا في الزجاج الأمامي والمصد.









وأغلق المتظاهرون الطريق السريع لمدة 19 يومًا متتالية كجزء من المظاهرات ضد وحشية الشرطة والتفرقة العنصرية بعد مقتل جورج فلويد، وهو رجل أسود غير مسلح توفي في حجز شرطة مينيابوليس.



