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سيارات

اتحاد السيارات الألماني: الأسواق انهارت بشكل غير مسبوق

الأحد 05/يوليه/2020 - 06:03 ص
صدى البلد
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أماني نوار
قال الاتحاد الألماني لصناعة السيارات إنه يتوقع أن تتراجع مبيعات السيارات في أوروبا هذا العام إلى 25 % مقارنة بعام 2019 .


وأكدت رئيسة الاتحاد هيلدجراد مولر، أن الأسواق الدولية انهارت إلى" حد ليس له مثيل"، موضحة أن الاتحاد يتوقع ترخيص 2.8 مليون سيارة جديدة هذا العام بتراجع قدره 23% مقارنة بالعام الماضي.


أما في النصف الأول من هذا العام فتراجعت التراخيص الجديدة في ألمانيا بنسبة 35% إلى 1.21 مليون سيارة. 


وأضافت مولر أن معدلات التراجع تتقلص ببطء مجددا، مشيرة إلى أن الطلبات لدى الشركات الألمانية ارتفعت مجددا بنسبة 11 % في يونيو الماضي مقارنة بمايو السابق له.


وذكرت مولر أنه يتعين الانتظار لمعرفة إذا كان الخفض المؤقت لضريبة القيمة المضافة الذي دخل حيز التنفيذ مطلع هذا الشهر سيؤدي إلى زيادة المبيعات في قطاع السيارات. 


واتخذت مصانع السيارات حول العالم قرارا بالغلق المؤقت بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا التاجي (كوفيد-19) وتأثيرها على استيراد القطع اللازمة لتصنيع السيارات.

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