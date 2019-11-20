خبير السيارات: الألمانية القديمة افضل من الصينية الجديدة.. فيديو

قال معتز عاطف ، خبير السيارات: إن السيارة الألمانية القديمة افضل من السيارة الصينية الجديدة أو الحديثة، لافتًا الى ان اكثر الناس تحب السيارة " الاوتوماتيك" وتتنازل عن إمكانيات كثيرة بالسيارة مقابل ذلك.



وأضاف فى حواره ببرنامج " 8 الصبح " المذاع على فضائية "DMC " أن من المهم جدا الانتباه لنوع وماركة السيارة لضمان سلامتها اطول وقت ممكن ، مؤكدًا أن خدمة التوكيل ما بعد البيع من الأشياء المهمة للغاية.



وأشار خبير السيارات إلى أن قطع الغيار للسيارة تكون متاحة داخل التوكيل أو خارجه فلابد من السؤال عنها فهى من الاشياء التى ينصب تركيز المشتري عليها ، موضحًا أن أغلب الشباب يهتم بسرعة السيارة والأداء وقدرة تحملها.



وأوضح أن السيدات يركزن على لون السيارة وشكلها اكثر من إمكانياتها وهناك من يهتمون بأن تكون عالية لتفادي المطبات والأحجار فى الطريق، مضيفًا أن درجة التبريد وجودة التكييف أهم من شكل السيارة نفسها.



وتابع أن هناك نوع آخر من الناس يحلم بشراء سيارة سعرها وشكلها وأدائها و امكانياتها عالية وعند بيعها يكسب بها.