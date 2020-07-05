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محافظات

بإجمالي 2021 حالة شفاء.. تعافي 73 مصابا من كورونا بالبحيرة

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:25 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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جمالات الدمنهورى
ارتفعت معدلات التعافي من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بمحافظة البحيرة إلى 2021 حالة بعد شفاء 73 حالة جديدة وخروجها من مستشفيات الحجر الصحى والعزل بنطاق المحافظة.

وأعلن اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة عن شفاء وخروج 73 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا من مستشفيات العزل والإحالة ليصبح إجمالي عدد المتعافين 2021 حالة حتى مساء السبت 4 يوليو وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وأشاد المحافظ بالدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقدم أفضل رعاية للمصابين مثمنًا دورهم الوطنى والعمل بكل إخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.


وشدد محافظ البحيرة على استمرار تكثيف حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن وقرى المحافظة، فى إطار خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وتواصل إدارات الطب الوقائي، بالتنسيق مع الوحدات المحلية في محافظة البحيرة، أعمالها فى رش وتطهير وتعقيم الشوارع والقرى والمنشآت والمنازل؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
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