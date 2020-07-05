أهمية بلف التبخير في المحرك ومؤشرات تلفه

بلف تبخير الزيت هو احد اهم هذة القطع فهو عبارة عن صمام يقوم بتدوير غازات

يعتمد محرك السيارة على الكثير من القطع الميكانيكية والكهربائية اللازمة لعملية التشغيل وهو احد اهم هذة القطع فهو عبارة عن صمام يقوم بتدوير غازات المحرك الداخلية، ويساهم في تنظيم عمل المحرك





يقوم بلف التبخير بتنقية الهواء من التلوث الناتج عن أكسيد النيتروجين عبر تدوير هذه الغازات وإدخالها بعملية الاحتراق التي تتم داخل المحرك، وعند حدوث تبخير للزيت، ينفتح البلف كي يسحب الزيت وإعادته مرة أخرى إلى المحرك .





بلف التبخير يتواجد أعلى المحرك ومثل أي جزء في السيارة لة عمر افتراضي وبلف التبخير له عمر افتراضي وهو 100,000 كم، كما يتعرض بلف التبخير للتلف في حال تراكم الشحوم والأوساخ عليه والتي تنتج بسبب الزيت لانة لزج و يعمل علي جذب الأوساخ والاتربة .





أعراض تلف بلف التبخير





1-احتراق الزيت أو خروجه من غطاء البلف في المحرك.





2-خروج دخان كثيف من عادم السيارة .





3-استهلاك زيت المحرك سريعًا .





4-انخفاض ضغط المحرك بسبب بقائه مفتوحًا دائمًا بسبب تلف البلف.





5-عدم سحب الزيت المتبخر يؤدي إلى انخفاض زيت المحرك بسرعة.





6-صدور صوت غير محبب صادر من ناحية الماكينة.





7-ارتفاع حرارة المحرك بصورة دائمة.



