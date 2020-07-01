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سيارات

أسباب صوت المحرك في السيارة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 08:38 م
صدى البلد
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أماني نوار
بعد استخدام محرك السيارة وقت طويل تبدأ الأعطال في الظهور واحدة تلو الأخر وذلك مع اقتراب نهاية العمر الإفتراضي للسيارة ،كما يختلف عطل المحرك ولها العديد من الأسباب ولكنها تشترك في صوت مزعج واحد يسمعه مالك أو قائد السيارة .

 سنجد ان معظم قائدي وملاك السيارات أسباب هذا الصوت خاصة مع اختفائه بعد دقائق وفي هذا التقرير سنتعرف على اسباب صوت المحرك.     

يعتبر زيت المحرك من أهم الأسباب التي تدفع المحرك لإصدار مثل هذه الأصوات المزعجة فعندما ينخفض مستوى زيت المحرك عن المؤشر الصحيح له او انتهاء عدد المسافات المقطوعة والمحددة له .

سنجد ان في حالة تلف مضخة الزيت تصبح غير قادرة وفي حالة شلل تام لضخ الكميات المطلوبة من الزيت إلى المحرك كما يظهر صوتها في بداية التشغيل .


من أبرز الأسباب أيضا تأخر تغيير زيت السيارة يتسبب في تراكم القاذورات والأوساخ الناتجة من عملية الاحتراق والتي تكون سدا منيعا يوقف سريان الزيت إلى المحرك بشكل انسيابي  وتبدأ مثل هذه الأصوات بالظهور وتتلاشى بعدها بدقائق معدودة.

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