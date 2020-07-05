بـ 306 ملايين جنيه.. الزراعة توافق على تمويل جديد لمشروع البتلو لصغار المربين والمزارعين

أعلن المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة موافقة مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الاراضى على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ 306 مليون جنيه يستفيد منها 1525 من صغار المربين والمزارعين لشراء وتغذية 20984 رأس ماشية محلية وأيضا مستوردة محسنة وراثيًا سريعة النمو لتسمينهم ضمن المشروع القومي لإحياء مشروع البتلو.





وقال الصياد إن وزير الزراعة وجه قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى في المحافظات بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو سواء محلى أو مستورد, مع توفير كافة أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.





من جانبه، أوضح طارق سليمان - رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حوالى مليار و ستمائة وواحد وخمسون مليون جنيه حتى الان لعدد 10 آلاف مستفيد، ولتمويل 12 ألف رأس ماشية وان لجان التفتيش والمتابعة التي وجه بتشكيلها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بدأت عملها الاسبوع الماضي في متابعة مشروع البتلو وإزالة أي عقبات تواجه المستفيدين منه.