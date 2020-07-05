AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بـ 306 ملايين جنيه.. الزراعة توافق على تمويل جديد لمشروع البتلو لصغار المربين والمزارعين

الأحد 05/يوليه/2020 - 12:58 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي
أعلن المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة موافقة مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الاراضى على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ 306 مليون جنيه يستفيد منها 1525 من صغار المربين والمزارعين لشراء وتغذية 20984 رأس ماشية محلية وأيضا مستوردة محسنة وراثيًا سريعة النمو لتسمينهم ضمن المشروع القومي لإحياء مشروع البتلو. 

وقال الصياد إن وزير الزراعة وجه قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى في المحافظات بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو سواء محلى أو مستورد, مع  توفير كافة أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.

من جانبه، أوضح طارق سليمان - رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حوالى مليار و ستمائة وواحد وخمسون مليون جنيه حتى الان لعدد 10 آلاف مستفيد، ولتمويل 12 ألف رأس ماشية وان لجان التفتيش والمتابعة التي وجه بتشكيلها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بدأت عملها الاسبوع الماضي في متابعة مشروع البتلو وإزالة أي عقبات تواجه المستفيدين منه.
 
وأضاف سليمان أنه يمكن للراغبين في الإستفادة من المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية, أو من خلال أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزراعة: تطوير ورفع كفاءة مراكز تجميع الألبان بقروض ميسرة..فيديو وصور

الزراعة توافق على صرف ١٠٢ مليون جنيه جديدة لتمويل صغار المربين بمشروع البتلو

تحسين وراثى للماشية.. الزراعة: التلقيح الاصطناعي يسهم في تنمية الثروة الحيوانية

وزير الزراعة يتفقد مشروعات إنتاجية وبحثية في كفر الشيخ.. القصير: قروض ميسرة لـ "الصغيرة والمتوسطة".. ونستهدف تطوير مزارع الإنتاج الحيواني ..شاهد

خوفا من كورونا .. الزراعة تبدأ فى حصر الثروة الداجنة إلكترونيا.. الفلاحين: نتمنى تطبيقها بجميع الأسواق .. والزراعيين: نؤيد إنشاء سوق إلكترونى لتجارة المواشي

الزراعة توافق على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ 97 مليون جنيه

ترشيحاتنا

تابوت حديدي ودعوات بالرحمة.. شاهد كيف أدى الطاقم الطبي صلاة الجنازة على رجاء الجداوي

القوات البحرية تنجح فى إحباط تهريب 304 لفافات بانجو بنطاق الأسطول الجنوبي

منظمة الصحة العالمية تحذر: سرعة انتشار فيروس كورونا أصبحت خطيرة

لمحدودي الدخل.. مكاتب البريد تستأنف حجز شقق الإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي اليوم

ربوا رجالة.. مايا مرسي تحذر البنات من أمر مهم جدًا.. اعرف التفاصيل

مؤامرت لعرقلة الأحمر.. شوبير: الأهلي رفض التتويج بالدوري بالمجان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي وعبد الناصر أشادا بأناقتها.. حكاية رجاء الجداوي أول عارضة أزياء مصرية

مواصفات أكثر 5 سيارات يعشقها الرجال ولا تفضلها النساء.. صور

آخر استعدادات مقابر البساتين لاستقبال جثمان رجاء الجداوي.. فيديو وصور