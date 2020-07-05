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حوادث

أمن القاهرة يضبط لصين سرقا أجهزة من داخل مركز تعليمي بالمعادي

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:03 م
المتهمون
المتهمون
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كتب محمد صبري

نجح ضباط أمن القاهرة فى ضبط شخصين عقب قيامهما بسرقة أجهزة حاسب آلى من داخل مركز تعليمى بدائرة قسم شرطة المعادى.

 

تبلغ لقسم شرطة المعادى بشأن اكتشاف سرقة (أجهزة جهاز حاسب آلى - أجهزة "آى باد") من داخل أحد المراكز التعليمية الكائن بدائرة القسم.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين  "يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية " يعملان بالمركز).

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما إحدى السيارات "ملك وقيادة أحدهما" والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

 

بمواجهتهما بالتحريات أيداها وإعترفا بإرتكاب الواقعة، وأقرا بأنه نظرًا لطبيعة عملهما بالمركز محل البلاغ وعلمهما بوجود مبالغ مالية داخل المركز (رواتب العاملين وإيجار المبنى) إختمر فى ذهنهما فكرة الإستيلاء عليها، مُستغلين حيازتهما لنسخة من المفاتيح الخاصة بالسنتر، حيث توجهها للسنتر مُستقلان السيارة المضبوطة بحوزتهما وتمكنا من الدخول وبإستخدام نسخة المفاتيح حوزتهما والإستيلاء على عدد (5) جهاز حاسب آلى ، وعدد (5) جهاز لاب توب ، وعدد (29) جهاز أى باد ، ومبالغ مالية عبارة عن ( 23,500 ألف دولار أمريكى – 133,000 ألف جنيه) .

 

تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها بشقة مُستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وبإستدعاء المسئول عن المركز التعليمى، تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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