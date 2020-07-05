مصر تؤكد استعدادها لإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى العراق خلال 72 ساعة.. تفاصيل لقاء السفير الدليمى مع هالة زايد

التقى السفير د. أحمد نايف الدليمي، سفير العراق لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الأحد" مع وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد.





وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، لا سيّما الصحية منها، في ظل الظروف الحالية التي يواجهها العالم، بسبب جائحة كورونا، والإجراءات الوقائية والعلاجية التي تم اتخاذها لمجابهة هذه الجائحة.





وناقش الجانبان، طلب العراق إمكانية دعمه في مجال توفير الأدوية الخاصة بعلاج وباء كورونا خلال هذا الأسبوع.





وأكدت الوزيرة زايد، حرص القيادة السياسية المصرية على دعم العلاقات بين البلدين، موضحة انه خلال الـ (72) ساعة القادمة ستقوم وزارة الصحة والسكان المصرية بإرسال مساعدات طبية عاجلة الى العراق للمساهمة في دعمه لمواجهة وباء كورونا، منوهة إلى ان تقديم يد العون للعراق الشقيق ومساعدته وحمايته بغية التغلب على هذه الجائحة، هو حماية للإنسانية جمعاء .





وفي مستهل اللقاء، نقل السفير الدليمي، تحيّات وتقدير وزير الصحة والبيئة العراقي د. حسن التميمي، إلى وزيرة الصحة والسكان د. هالة زايد، مُتمنيًا لجمهورية مصر العربية، دوام التقدم والرفعة والازدهار، ومُثمنًا للشقيقة مصر على مبادرتها الأخوية، مُمثلة بتوجيه دولة رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، إستعدادها بإرسال مساعدات طبية عاجلة الى العراق للمساهمة في دعم مجهوداته لمواجهة وباء كورونا.





وأشاد السفير الدليمي، خلال اللقاء بإنجازات وزارة الصحة المصرية في تطبيق التدابير الصحية الوقائية والعلاجية بأعلى المستويات في مواجهة فيروس كورونا، شاكرًا في الوقت ذاته، على ما أبدته الحكومة المصرية ووزارة الصحة والسكان المصرية من رعاية خاصة للجالية العراقية المقيمة وغير المقيمة في مصر، بعد العرض لما يواجهه البعض من أبنائها من المصابين بفيروس كورونا من صعوبات مادية في المستشفيات الخاصة من ناحية التكاليف، وذلك بالإستجابة السريعة ، بأن يعامل المواطن العراقي معاملة شقيقه المصري من خلال التعامل مع المستشفيات الحكومية في مصر.



