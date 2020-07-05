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محافظات

تفريغ بضائع واردة تزن 86 ألف طن بميناء الإسكندرية

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:45 م
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
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أحمد بسيوني
قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء إن إدارة حركة البضائع سجلت حركة الشحن والتفريغ حيث يجرى تفريغ بضائع واردة تزن 86 ألف طن، ويجرى شحن بضائع صادرة تزن 31 ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 1120 حاوية، بينما بلغ الواردة 1850 حاوية.

وأشار رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندريه، إلى أن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل اليوم الأحد، حيث تواجد بالميناء 65 سفينة، ووصلت 14 سفينة، وغادرت 9 سفن، وبلغ عدد السفن العاملة على الأرصفة في الشحن والتفريغ 25 سفينة جار تفريغهم، منهم 3 سفن حاويات، وسفنتان بترول، و16 سفينة بضائع عامة. 

كما تواجد بالمخطاف الداخلي 3 سفن، وتواجد بالمخطاف الخارجي 24 سفينة، وقد تم دخول وخروج 7076 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، كما خرج قطار 25 عربة يحمل 1550 طن قمح.

وفي سياق متصل، وجه الربان شاهين قيادات الميناء ببذل أقصي جهد لزيادة معدلات الشحن والتفريغ، وعدم التفريط في حقوق الهيئة والاستخدام الأمثل لأصولها، كما وجه بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية الأخرى لتسهيل جميع الإجراءات وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والبضائع بيسر وأمان و،شدد شاهين علي ضرورة الاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية ألتي أقرتها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .
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