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محافظات

بعد إقامة فرح داخلها... عقوبات صارمة على مؤجر فيلا الإسكندرية وتحرير محضر غلق

السبت 04/يوليه/2020 - 09:51 م
فرح داخل فيلا بالاسكندرية
فرح داخل فيلا بالاسكندرية
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أحمد بسيوني

شن حي العامرية ثان، برئاسة محمد هنداوي، رئيس الحي، حملة على إحدى الفيلات بعد ورود بلاغ  بإقامة فرح دخل الفيلا بالمخالفة لقرار الحكومة بمنع التجمعات نهائيًا، وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.


وذكر الحي في بيان أنه بناءً على الإشارة الواردة من غرفة عمليات المحافظة بوجود تجمعات للمواطنين بشارع السحماوى بكينج مريوط قبلى الكافورى، غرب الإسكندرية، نفذ مدير أشغال الطريق ومدير أزمات وكوارث بالمرور على الموقع المذكور وتم عمل الإجراءات اللازمة.


تم تحرير محضر إثبات حالة بقسم عامرية ثان وتعهد على مؤجر الفيلا، وعمل محضر غلق للفيلا عن طريق قسم الغلق بإدارة الرخص.


يُذكر أن مجلس الوزراء قرر في مارس الماضي منع إقامة الأفراح والعزاء وذلك لمنع أي تجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

بعد إقامة فرح داخلها... عقوبات صارمة على مؤجر فيلا الإسكندرية وتحرير محضر غلق
بعد إقامة فرح داخلها... عقوبات صارمة على مؤجر فيلا الإسكندرية وتحرير محضر غلق
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