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تعليم

تصنيع 100 ألف كمامة طبية بجامعة الإسكندرية

السبت 04/يوليه/2020 - 07:10 م
تصنيع 100 الف كمامة
تصنيع 100 الف كمامة طبية بجامعة الاسكندرية
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أحمد بسيوني
قام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، من خلال مبادرة "فكرتك" (Call For Ideas)، والتي دشنها القطاع شهر أبريل الماضي، بتصنيع 100 ألف كمامة طبية بمشاركة كليات التمريض والتربية النوعية، والمصنعة من أفضل الخامات الطبية وطبقًا للمواصفات القياسية المتعارف عليها، بهدف تغطية إحتياجات كليات ومعاهد وإدارات جامعة الإسكندرية.

يأتي هذا تماشيا مع الإجراءات الإحترازية التى إتخذتها الجامعة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد والحد من تداعياته خاصة خلال تلك الفترة والتى تأتى تزامنًا مع إمتحانات طلاب  السنوات النهائية بالجامعة، وإسهاما فى رفع العبء عن كاهل الطلاب والعاملين من جامعة الإسكندرية.

وقد تم توزيع الكمامات مجانًا على كليات ومعاهد الجامعة والمدن والمستشفيات الجامعية والمراكز التابعة لها.

يذكر أن مبادرة فكرتك تهدف إلى إحتضان الأفكار الهادفة ودعهما تحت شعار "نحتضن ابتكارك ـ ندعم فكرتك ـ لتبدأ مشروعك" لدعم وتطبيق أفكار الشباب الجامعى والخريجين وتنفيذها وتسويقها.
تصنيع 100 ألف كمامة طبية بجامعة الإسكندرية
تصنيع 100 ألف كمامة طبية بجامعة الإسكندرية
تصنيع 100 ألف كمامة طبية بجامعة الإسكندرية
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