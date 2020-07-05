دفن سيدة حية أصيبت بغيبوبة سكر.. صحة الغربية تكشف الحقيقة

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية اليوم عدم صحة ما تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حول استخراج جثة سيدة دفنت بمقابر بنطاق مركز بسيون عقب اكتشاف انها مازالت على قيد الحياه لإصابتها بغيبوبه "سكر" .





واشار الى أن تلك شائعه عارية كليا من الدقه والصحة مناشدا جميع أدمن الصفحات مواقع السوشيال بالضرورة تحري الدقع وعدم الانصياع وراء ترويج الإشاعات .

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فى المقابل أوضح وكيل وزارة الصحة أنه أعطي توجيهاته إلي الدكتور محمد الحلفاوي مدير إدارة الصحية بمركز بسيون بالضرورة تشكيل لجنة من الفريق الطبي والانتقال الى سيدة فى العقد الخامس من عمرها مقيمة بشارع الترعة بمركز بسيون .





وأشار أن المعاينه الأولية أيدت صحة إصابة السيدة بغيبوبه سكر عقب تعرضها لوعكة صحية مفاجئة مشيرا أن أسرة السيدة نقلتها إلي إحدي العيادات الخاصه للكشف عليها وتين وفاتها فعليا وتوقف جسدها عن الحركة ونبضات القلب .





وتابع وكيل وزارة الصحة أن ما تردد حول دفنها واستخراجها وهي على قيد الحياه أمر غير صحيح وأنه جاري استخراج تصاريح دفن جثمان السيدة وتسليمها إلي ذويها لدفنها بمعرفتهم بمقابر عائلاتهم بوسط المدينة المذكورة .

وجدير بالذكر أن ديوان مديرية الصحة يواصل جهوده فى رفع حالة الطوارىء والاستعدادات القصوي على مستوي مستشفيات العامة والإدارات الصحية لتقديم كافة الرعاية الصحية اللازمة واستقبال كافة الحالات المصابة بفيروس "كورونا المستجد " وتأمين أرواح وحياة المواطنين .