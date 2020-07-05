التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مواجهة نيوكاسل ووست هام بـ الدوري الإنجليزي





وتقدم وست هام مبكرا عن طريق ميشيل أنطونيو في الدقيقة الرابعة، قبل أن ينجح ميجيل ألميرون في إدارك التعادل لصالح نيوكاسل في الدقيقة 17.





وسيطر نيوكاسل على مجريات المباراة بنسبة استحواذ بلغت 55 % وسدد 6 تسديدات منهم 3 على المرمى، بينما سدد وست هام 9 تصويبات منم 4 على بين القائمين والعارضة.





ويحتل نيوكاسل المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة بينما يحتل وست هام المركز الـ 16 بـ 30 نقطة.





يذكر أن مباريات الدوري الإنجليزي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا في المدرجات.

حسم التعادل الإيجابي 1-1، الشوط الأول من مواجهة نيوكاسل ووست هام يونايتدـ ضمن الجولة الـ33، من مسابقة الدوري الإنجليزي.