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أخبار العالم

ارتفاع جديد.. أمريكا تسجل 13371 إصابة و42 وفاة بـ كورونا

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:40 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت الجامعة في إحصاء أخير، إن هناك ما لا يقل عن مليونين و852 ألفا و807 أشخاص مصابون بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وأضافت أن ما لا يقل عن 129.718 شخصا توفوا بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بدء تفشي الوباء.

وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن، 13.371 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و42 وفاة.

وهذه الأرقام تشمل حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الامريكية.

وسجلت ولاية فلوريدا الأمريكية 9999 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ووصل بذلك إجمالي عدد إصابات كورونا في الولاية إلى 200.111 إصابة.

كما سجلت 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 3731 شخصا.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت الولاية أمس عن 11.445 إصابة بفيروس كورونا، كأعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء.
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