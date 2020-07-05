بكاء وفاء عامر على رحيل الفنانة رجاء الجداوي.. فيديو

قالت الفنانة وفاء عامر, إنها تعزي المصريين والوطن العربي بأكمله في وفاة الفنانة العظيمة والجميلة وفاء الجداوي.

وأضافت الفنانة وفاء عامر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية, أن الفنانة رجاء الجداوي كانت دائما تشارك الجميع في جميع المناسبات من الافراح والعزاء وتشاركهم جميع اللحظات.

وتابعت وفاء عامر, أن الفنانة رجاء الجداوي كانت دائما تؤكد علي الفنانين بالمشاركة في التبرع لصندوق تحيا مصر دائما.

وأوضحت الفنانة وفاء عامر, أن الفنانة رجاء الجداوي سيدة فاضلة بشكل غير طبيعي وكان الجميع يوقرها ويحبها ويحترمها لشخصها المحبوب لدي الجميع.

وأشارت إلي أنها عندما تحدثت الي بوسي شلبي في الهاتف نادتها باسم رجاء الجداوي وكانت هذه غلطة غير مقصودة منها نظرا لحبها الشديد للراحلة رجاء الجداوي.