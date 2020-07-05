AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بهذه الكلمات كريم عفيفي ينعى رحيل رجاء الجداوي

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:11 م
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشر الفنان كريم عفيفي صوره جديده عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ظهرت فى الصورة الفنانه الراحلة رجاء الجداوى ينعيها لوفاتها قائلا:"لا اله الا الله البقاء لله".


كانت رجاء الجداوي أصيبت بالفيروس وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها أثناء فترة تصويرها أحد المسلسلات، وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي والانبوبة الحنجرية ، وتوفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس.

وأجرت رجاء الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، عقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها، ونقلت للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم.

وتدهورت حالتها ووضعت على إثرها في العناية المركزة، ، بعد أن عانت من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، ترواح نسبته بين 87 إلى 89%، ووضعت "ماسك فنتوري" للأكسجين، ووضعت على جهاز تنفس صناعي "سباب" غير تدخلي، ومع تدهور حالتها وضعت على أنبوبة حنجرية، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الساعة الخامسة والنصف صباح اليوم.
View this post on Instagram

لا اله الا الله البقاء لله

A post shared by karim afifi (@karimafifi1) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد هنيدى يطلب من جمهوره الدعاء لـ رجاء الجداوي

هتوحشيني يا جوجا.. أنغام تنعي رجاء الجداوي برسالة موثرة

شاهد.. الشرنوبي يطلب الدعاء لرجاء الجداوي

محمد إمام ينعى الفنانة رجاء الجداوى.. شاهد

ريم مصطفى تنعي رجاء الجداوي.. شاهد

في الجنة بإذن الله.. ميرهان حسين تنعى رجاء الجداوي

ترشيحاتنا

سر التحذير من تناول البيض يوميا

عودة صالح جمعة.. الأهلي يستغل الحظر في تنفيذ 3 مهمات مفاجئة| تفاصيل

رافقتها من المرض وحتى الغسل.. ممرضة رجاء الجداوي تكشف تفاصيل جديدة في رحلتها مع العزل

أتولدت في الإسماعيلية وشكلي هموت فيها.. آخر كلمات رجاء الجداوي لـ يسرا

منى عبد الغني تبكي على الهواء بسبب رجاء الجداوي

بعد تعرضها للتحرش.. أجرأ 10 صور لـ «للا فضة» عرضتها للانتقادات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. أطعمة تكافح السرطان.. مشروبات لا يجب تناولها بعد الثلاثين.. وصفات للقضاء على دهون البطن

بعد تعرضها للتحرش.. أجرأ 10 صور لـ «للا فضة» عرضتها للانتقادات

موتورولا تكشف رسميا عن One Fusion بـ 4000 جنيه.. تعرف على المواصفات.. صور