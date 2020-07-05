خبير عسكري: استهداف الوطية خيبة أمل لتركيا.. فيديو

تحدث اللواء محمود خلف، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، بشأن إعلان العاملين بالقنوات الإرهابية دعمهم تركيا ضد مصر قائلا: «معاتيه وأراجوزات ليس لهم أي وزن».





وعن استهداف قاعدة الوطية في ليبيا قال خلف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «خيبة أمل لتركيا وتم تدمير القاعدة بضربة جوية شاملة، أردوغان لا يستطيع الخروج من المناطق التي يتواجد بها في ليبيا واعتماده منصب على الميليشيات، التي لا تستطيع احتلال أرض أو تحقيق إنجاز عسكري وتستهدف خلق الفوضى».





وتابع: «المرتزقة لا يدافعون مثل الجندي النظامي الذي يحمي أرضه»، مشيرا إلى أن منظومة الدفاع التركي في قاعدة الوطية فشلت في اكتشاف الطيران الليبي الذي استهدف القاعدة.





وأكد خلف أن تركيا لن تستطيع الوصول إلى سرت، قائلا: «الميليشيات لا تحقق انتصارات عسكرية، ولا يوجد جيش يستطيع أن يحارب في مسرح آخر بينما الجيش الليبي يحارب في أرضه ونتمنى أن يعى أردوغان درس الوطية».





وأشار إلى أن قطر مولت تركيا بـ 16 مليار دولار لحماية الليرة التركية من الانهيار.