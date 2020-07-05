أول 15 دقيقة.. فياريال يتعادل مع برشلونة في الدوري الإسباني.. فيديو

عادل نادي فياريال النتيجة أمام ضيفه نادي برشلونة بهدف لمثله في المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني " لا ليجا".





البارسا سجل أول أهداف اللقاء سريعًا في الدقيقة الثالثة عن طريقه بو توريس مهاجم فياريال بالخطأ في مرماه، بعد تحويله تسديدة جريزمان في شباك فريقه.





وعادل نادي فياريال النتيجة في الدقيقة 14، عن طريقه مهاجمه جيرارد مورينو من هجمة مرتدة منظمة.





وجاء تشكيل برشلونة للمباراة كالآتي:





في حراسة المرمى: تير شتيجن





خط الدفاع:نيلسون سيميدو - جيرارد بيكيه - كليمونت لينجليه - جوردي ألبا





خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - أرتورو فيدال - سيرجي روبيرتو





خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - لويس سواريز.





ويحتل نادي برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، خلف نادي ريال مدريد صاحب الصدارة بفارق 7 نقاط، والذي انتصر اليوم على أتلتيك بيلباو بهدف نظيف.