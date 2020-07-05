لكي ينتهي هذا الأمر.. أمير مرتضى منصور يكشف السبب الرئيسي في رحيل سامي الشيشيني.. فيديو

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن السبب الرئيسي لرحيل سامي الشيشيني مدرب الفريق.





وقال أمير مرتضى خلال مداخلة هاتفية بالاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن رحيل الشيشيني كان لسبب شخصي أرهقه نفسياََ.





واضاف مرتضى أن وفاة محمد صيام زميل سامي الشيشيني هو السبب الرئيسي في رحيله، ونحترم هذا.





وتابع: لم أكن اريد الحديث في الأمر اعلامياََ، لكن أعلنت عنه لكي ينتهي الحديث في هذا الأمر.





واشار أمير مرتضى الى أن الجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون اكتمل بانضمام أحمد عبد الرؤوف في منصب المدرب المساعد.