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برلمان

شاهد.. برلمانية ترش الكحول على وزيري الإعلام والشئون النيابية خلال الجلسة العامة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:07 ص
هالة ابو السعد عضو
هالة ابو السعد عضو مجلس النواب
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حسن رضوان | تصوير خالد مشعل
قامت هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بتعقيم الوزيرين الحاضرين بالبرلمان أثناء الجلسة العامة أمس، الأحد، حيث وضعت الكحول على أيديهما لتعقيمها وللوقاية من فيروس كورونا، وكان من أبرز الحضور أسامة هيكل، وزير الإعلام، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.


وكان ذلك بعد أن احتفى أعضاء مجلس النواب بالوزير أسامة هيكل وزير الإعلام وقام الجميع بتوجيه التحية لهيكل والالتفاف حوله.
 
ويأتى ذلك في أول حضور له للبرلمان، حيث كان يرأس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان قبل توليه حقيبة الإعلام.

جدير بالذكر أن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام أعلن شفاءه من فيروس كورونا هو وأسرته، قائلا "اليوم هو أول أيام عملي بعد انقطاع دام أسبوعين في العزل المنزلي".


ووجه هيكل بالشكر إلى محبيه، قائلا "أتوجه بالشكر لكل من يأل عني فحب الناس كان سببا في سرعة التماثل للشفاء".


وخضع أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام للعزل المنزلى منذ أسبوعين بعد مخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا، وأجرى بعض التحاليل خلال الساعات المقبلة.
 
وأكد هيكل فور إصابته أن وزارة الدولة للإعلام حرصت خلال الفترة الماضية على نقل صورة واضحة عن طريقة تعامل الحكومة مع أزمة كورونا، وأن تواجده ضمن فريق لجنة إدارة أزمة كورونا مكنه من الاطلاع على كافة التفاصيل والتوجهات الحكومية في التعامل مع الأزمة.

شاهد.. برلمانية ترش الكحول على وزيري الإعلام والشئون النيابية خلال الجلسة العامة
شاهد.. برلمانية ترش الكحول على وزيري الإعلام والشئون النيابية خلال الجلسة العامة
شاهد.. برلمانية ترش الكحول على وزيري الإعلام والشئون النيابية خلال الجلسة العامة
شاهد.. برلمانية ترش الكحول على وزيري الإعلام والشئون النيابية خلال الجلسة العامة
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