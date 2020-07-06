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الفنان يحيى الفخراني ينعى رجاء الجداوي ..فيديو

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:06 ص
يحيي الفخراني
يحيي الفخراني
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إبراهيم القادري
قال الفنان يحيي الفخراني ، إن علاقتي بالفنانة رجاء الجداوي لم تنقطع قط، وكنا نتواصل دائما عبر التليفونات وفي المناسبات.

وأضاف يحيي الفخراني، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أنه عند دخول الفنانة رجاء الجداوي المستشفى حدث تنمر عليها، وعند معرفتي بذلك انقهرت.

وأوضح يحيي الفخراني ، أن العاملين معي في الوسط الفني يعتبرون أهلي، مؤكدا أنه لا يمكن لأحد أن يتنمر على فنان يحبه.

وتابع يحيى الفخراني، "إذا مرضت وعلاجي سوف يتكلف ملايين وليس معي أن أعالج نفسي "اوعوا تاخدوا من الدولة حاجة"، مؤكدا أنه ميسور الحال، لافتا إلى أن الفنانة رجاء الجداوي تركت خلفها سيرة عظيمة وأعمالها باقية.

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