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ابنة رجاء الجداوي: أمي تخلت عن ملعقة تحية كاريوكا الذهب واشتغلت طول حياتها

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:32 ص
صدى البلد
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عادل نصار

قالت أميرة  مختار نجلة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إن والدتها كانت فنانة مصرية  وإمراة مكافحة ولم يكن في فمها ملعقة دهب طوال حياتها إلا في مرحلة معيشتها مع خالتها الفنانة تحية كاريووكا عندما تولت أمرها وقامت بتربيتها على أفضل الاشياء

 وتابعت في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث، تقديم الاعلامية لميس الحديدي، أنه " خالتي تحية كاريوكا عيشتها حياة دلع  بداية من المربية الايطالية ونهاية  بكافة الالعاب  التي كانت تهتم  بجلبها لها " .

 

وأضافت أن والدتها الراحلة رغم رغد العيش في كنف خالتها  تحية كاريوكا لكنها كانت دائمًا تتذكر وتذكر نفسها قائلة " أنا عند خالتي وأمي موجودة وعايشة ولازم اعملها حاجة .. فلما كبرت قررت تسيب الحياة دي كلها وتنزل تشتغل وتتحمل مسؤولية  وده قرار فضلت طول حياتي أناقشها فيه  .وظلت تتشغل لحد  قبل يوم  من إصابتها بفيروس " كورونا " أمي عاشت  شغلها أهم  حاجة في حياتها   ".

وكشفت أميرة أن والدتها كانت سعيدة جدًا بمسلسل لعبة النسيان حيث إرتأت فيه إختلافًا كبيرًا   عن أدوراها السابقة وأكسبها بهجة كبيرة  خلال العام الجاري وإحساسها ده إنعكس علينا في البيت.

وأكملت أنه " كنت أققلها ياماما كورونا كانت ترد وتقول نحمد ربنا إن فيه شغل والمكتوب هنشوفه وللاسف قد كان ".

وكشفت أن حفيدتها رضوى كانت صديقة  لجدتها رجاء الجداوي قائلة " كانوا أصاب  أوي وعاشت مع جدتها أكتر مانا قعدت وأحاديثهم كانت بتطول لساعتين وتلاتة وتعلمت منها كتير خاصة في حظر التجوال.

وكشفت مختار  عن كواليس الساعات الاخيرة في وفاة والدتها قائلة " كلموني الصبح بدري  الطبيب مقدرش يقلي  عن الخبر لان كل المستشفى حبوها أوي .. انا عاوزة أشكر الناس المحترمين دول ماخلوهاش عاوزة اي حاجة على مدار 43 يوم   مشيرة إلى أن الطبيب هاتفها في تمام الخامسة والنصف فجراص ولم يستطع أن يخبرها  وعرفت بمفردي من نبرة صوته  فرددت عليه قائلة " البقاء لله إن لله وإن إليه راجعون "  واردفت قائلة " عندما وصلت المستشفى وجدت كافة الإجراءات إنتهت  وإستاذنوني في إقامة الصلاة عليها لانهم عاشروها  وحبوها وكشفت أن المسحة الاخيرة التي أجريت لها بالامس أثبتت  استمرار إيجابية  تحاليلها.

 وعن طبيعة علاقتها بوالدتها قالت " أمي كانت صديقتي طول حياتي بس لما كبرت في السن حسيت انها بنتي وكنت بتعامل معاها كده " مشيرة إلى أن حياتها بعد ترك عملها  أصبحت والدها ووالدتها وابنتها فقط أنا كنت مسؤولة عنها في كل شيء إحنا كنا مرتبطين اوي بنفطر وبنتغدى سوى " وتابعت قائلة أمي سابتلي حب الناس والأخلاق  ونفت  تركها  اية وصية .


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