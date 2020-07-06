مرافقة رجاء الجداوي: كانت تحرص على الاستماع إلى القرآن باستمرار.. فيديو

بالعناية المركزة، موضحة أنها كانت لا تتحدث كثيرا مع الناس ماعدا ابنتها وحفيدتها وزوج ابنتها.

وأضافت "فتحية"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى المصرية"، أن الراحلة كانت طوال فترة تواجدها داخل العناية المركزة تسبح وتستغفر كثيرًا، لافتة إلى أن غرفة العناية الخاصة بها تحتوى على شاشة تلفزيون، ولكنها كانت تصر على تشغيل القرآن الكريم بها والاستماع إليه.