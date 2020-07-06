مرافقة رجاء الجداوي: كانت تحرص على الاستماع إلى القرآن باستمرار.. فيديو

قالت فتحية شعبان، الممرضة التي كانت ترافق الراحلة رجاء الجداوى بمستشفى العزل، إنها عايشت الفنانة الراحلة لمدة 43 يومًا أثناء تواجدها بـ مستشفى العزل بالعناية المركزة، موضحة أنها كانت لا تتحدث كثيرا مع الناس ماعدا ابنتها وحفيدتها وزوج ابنتها.
وأضافت "فتحية"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى المصرية"، أن الراحلة كانت طوال فترة تواجدها داخل العناية المركزة تسبح وتستغفر كثيرًا، لافتة إلى أن غرفة العناية الخاصة بها تحتوى على شاشة تلفزيون، ولكنها كانت تصر على تشغيل القرآن الكريم بها والاستماع إليه.
وأشارت إلى أنها كانت تتعامل معها بذوق وأدب شديد، متابعة "أنا من قمت بتغسيلها عقب وفاتها".
وأضافت أنها كانت متعلقة للغاية بابنتها، معقبة "كانت تقولى لو سمحتى ممكن تتصلى ببنتى"، وكنا متعلقين بها للغاية والجميع كان يحبها.