السعودية تعلن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا خلال موسم الحج

أعلن المركز الوطني السعودي للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية"، اليوم الإثنين، البروتوكلات الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا خلال موسم الحج من العام الجاري 2020.





وقال المركز إنه تقرر منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بدون تصريح بدءًا من يوم الأحد 28 من ذي القعدة لغاية الأحد 12 ذي الحجة.





وأضاف أنه تم السماح بإكمال الحج للحالات المشتبه بإصابتها بعد تقييمها من الأطباء بحيث يتم إلحاقها بالمجموعة الخاصة بالحالات المشتبهة.





كما نصت الإرشادات على عدم تمكين أي شخص من القائمين على مسار الحج لديه أعراض مشابهة للإنفلونزا من العمل حتى زوال تلك الأعراض.





كما ألزم المركز بـ لبس الكمامات للقائمين على مسار الحج وللحجاج وجميع العمال في جميع الأوقات.





وذكر المركز أنه سيتم تنظيم انتظار الحجاج عند نقاط التجمع وتسليم الأمتعة واستلامها والمطاعم من خلال وضع علامات أو ملصقات مرئية على الأرض.





فيما سيفرض مسافة قانونية للتباعد الاجتماعي في موسم الحج وهي متر ونصف المتر بين الأفراد.



