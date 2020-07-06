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أخبار العالم

عداد كورونا في العالم.. 11.5 مليون إصابة و535 حالة وفاة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 02:18 ص
صدى البلد
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شريف سيد
كشفت الإحصائيات العالمية، اليوم الإثنين، عن وصول أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في العالم إلى 11 مليون ونصف المليون، كما سجلت وفيات تقدر بـ 535 ألف حالة وفاة. 

وأوضح مئات العلماء، أن هناك أدلة على أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يبقى في جزيئات أصغر في الهواء، ويصيب الناس في المنازل، مما قد يعني أن أقنعة الوجه قد تكون مطلوبة أثناء وجودهم في المنازل أيضًا.

ودفعت النتائج الجديدة، الباحثين إلى دعوة منظمة الصحة العالمية، إلى مراجعة التوصيات التي يمكن أن تؤثر جذريًا على الطريقة  التي يمضي بها الأشخاص أيامهم أثناء وجودهم في الأماكن المغلقة والأماكن الضيقة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

إذا كانت النتائج التي توصلوا إليها دقيقة، فقد يحتاج الناس إلى الاستمرار في ارتداء كمامات الوجه في المنازل والأماكن المغلقة، حتى عندما يكونون بعيدًا اجتماعيًا، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"

وهذا يعني أيضًا أن أنظمة التهوية في المدارس ودور الصلاة والمساكن والشركات ستحتاج إلى إضافة فلاتر جديدة إلى وحدات تكييف الهواء، والاحتمال الآخر هو أن الضوء فوق البنفسجي ينتشر لقتل الجسيمات الدقيقة المصابة.

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