AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعليم الوادي الجديد يحصد المركزين الأول والثاني على الجمهورية بالمجلات الإلكترونية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 02:44 ص
صلاح ميرغني
صلاح ميرغني
Advertisements
منصور ابوالعلمين
أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، صلاح مرغنى، في بيان له، أن قطاع التعليم بالمحافظة حصد المركز الأول والثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة المجلات الإلكترونية لأعياد الطفولة عن العام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م، والتي جرى تنفيذها بالتعاون بين أسرة الصحافة المدرسية.

وأكد صلاح، أن مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بإدارة الخارجة التعليمية حصدت المركز الأول بالجمهورية للمرحلة الابتدائية، فيما حصدت مدرسة السلام الإعدادية القديمة بالخارجة المركز الثاني للمرحلة الإعدادية.
اقرا ايضا:
أشار صلاح، إلى أنه سيجري تكريم جميع الطلاب المشاركين بالمسابقة والمشرفين على العمل، موجها خالص التهنئة والتقدير لجميع القائمين على العمل وأسرة الصحافة المدرسية لفوز قطاع تعليم المحافظة بمراكز متقدمة في هذه المسابقة المتميزة.

وفي ذات السياق أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم عن إصدار أول مجلة إلكترونية للطلاب الموهوبين تحت عنوان أنا موهوب تضم الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة في خطوة جديدة لفتح أبواب التواصل عن بعد لطلابنا الموهوبين وتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار مرغنى، إلى أن المجلة تأتى بفكر مختلف عبارة عن كتاب إلكتروني يمكن تقليب صفحاته بكل يسر وسهولة، وتحتوي المجلة على بعض أعمال الطلاب الفنية منها الرسم وإلقاء الشعر والغناء والعديد من المواهب التي يتميز بها الكثير من طلابنا وبمشاركة طلاب مدارس التربية الخاصة.

ووجه وكيل تعليم الوادي الجديد خالص الشكر والتقدير لإدارة الموهوبين بالمديرية وأقسامها بالإدارات التعليمية على هذا الجهد المتميز والحرص الدائم على العمل ومتابعة الطلاب عن بعد نظرًا لما تمر به البلاد، مؤكدًا دعمه الكامل لجميع الطلاب الموهوبين وجميع الأنشطة التربوية التي تهدف لرعاية طلابنا وتنمية مهاراتهم المختلفة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليم الوادي الجديد: جروبات واتساب للتواصل مع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي أثناء الامتحانات

وكيل "تعليم الوادي الجديد" يتابع سير امتحان الصف الثاني الثانوي عبر "سكايب"

وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

تعليم الوادي: 17 مدرسة تقدمت لرفع المشروع البحثي إلكترونيًا بنسبة 100%

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في الوادي الجديد الآن عبر هذا الرابط

انطلاق المرحلة الثانية من مسابقة اكتشاف المواهب عن بعد في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

الري: لدينا مخاوف من احتمالية انهيار سد النهضة.. فيديو

الجيش الليبي يعلن مقتل قائد بارز في الجيش التركي

بعد كورونا.. الطاعون الدبلي خطر جديد يهدد الصين

الجيش الليبي: القوات التركية تلقت 9 ضربات جوية موجعة

من الداخل والخارج.. أسهل طريقة لتنظيف السيارة في 10 دقائق

بعد تعرضها للتحرش.. أجرأ 10 صور لـ «للا فضة» عرضتها للانتقادات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دودج تكشف عن دورانجو هيلكات أقوى SUV فى العالم.. صور

تشبه البالونة الصغيرة.. سيارة الفقعة أصغر سيارة في العالم.. شاهد

رسميا.. فيات تكشف عن سيارة المدينة الصغيرة باندا.. صور