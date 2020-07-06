تعليم الوادي الجديد يحصد المركزين الأول والثاني على الجمهورية بالمجلات الإلكترونية

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد ، صلاح مرغنى، في بيان له، أن قطاع التعليم بالمحافظة حصد المركز الأول والثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة المجلات الإلكترونية لأعياد الطفولة عن العام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م، والتي جرى تنفيذها بالتعاون بين أسرة الصحافة المدرسية.





وأكد صلاح، أن مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بإدارة الخارجة التعليمية حصدت المركز الأول بالجمهورية للمرحلة الابتدائية، فيما حصدت مدرسة السلام الإعدادية القديمة بالخارجة المركز الثاني للمرحلة الإعدادية.

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أشار صلاح، إلى أنه سيجري تكريم جميع الطلاب المشاركين بالمسابقة والمشرفين على العمل، موجها خالص التهنئة والتقدير لجميع القائمين على العمل وأسرة الصحافة المدرسية لفوز قطاع تعليم المحافظة بمراكز متقدمة في هذه المسابقة المتميزة.





وفي ذات السياق أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم عن إصدار أول مجلة إلكترونية للطلاب الموهوبين تحت عنوان أنا موهوب تضم الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة في خطوة جديدة لفتح أبواب التواصل عن بعد لطلابنا الموهوبين وتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.





وأشار مرغنى، إلى أن المجلة تأتى بفكر مختلف عبارة عن كتاب إلكتروني يمكن تقليب صفحاته بكل يسر وسهولة، وتحتوي المجلة على بعض أعمال الطلاب الفنية منها الرسم وإلقاء الشعر والغناء والعديد من المواهب التي يتميز بها الكثير من طلابنا وبمشاركة طلاب مدارس التربية الخاصة.





ووجه وكيل تعليم الوادي الجديد خالص الشكر والتقدير لإدارة الموهوبين بالمديرية وأقسامها بالإدارات التعليمية على هذا الجهد المتميز والحرص الدائم على العمل ومتابعة الطلاب عن بعد نظرًا لما تمر به البلاد، مؤكدًا دعمه الكامل لجميع الطلاب الموهوبين وجميع الأنشطة التربوية التي تهدف لرعاية طلابنا وتنمية مهاراتهم المختلفة.



