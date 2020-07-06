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أخبار العالم

تفاصيل غارات جوية على الوطية تدمر 9 مواقع عسكرية وتركيا تعترف بالقصف.. فيديو

الإثنين 06/يوليه/2020 - 06:12 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس الأحد، ضرب 9 مواقع في قاعدة الوطية الليبية، ما أسفر عن تدمير 80% من الأهداف، التي تعود إلى الجيش التركي. 

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، أنه لا يمكن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يكسب من المغامرة العسكرية في ليبيا. 

فيما نشرت وسائل إعلام ليبية مقطعا متداولا على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا لنحو 40 سيارة إسعاف ترافقها الحراسة أمام مقبرة طريق الشط في طرابلس، بعد ساعات من ضربة جوية استهدفت قاعدة الوطية.

وبدا أن سيارات الإسعاف تقل جثث مرتزقة ميليشيات حكومة الوفاق الموالية للنظام التركي لدفنهم، فيما لم يتسن التأكد بشكل مستقل من صحة المقطع.

ومن جانبها، اعترفت تركيا، اليوم الأحد، بأن الغارات الجوية التي استهدفت قاعدة الوطية العسكرية في ليبيا، دمرت منظومة دفاع جوي تركية، حسبما أفادت قناة "العربية". 

وكشفت مصادر إلى فضائية "العربية" السعودية، اليوم الإثنين، عن إصابة قيادات عسكرية تركية في الغارات على قاعدة الوطية الليبية. 

وكشفت مصادر إلى فضائية الحدث السعودية، اليوم الإثنين، عن إصابة قيادت من الاستخبارات التركية في القصف الجوي على قاعدة الوطية الليبية. 

كما أشارت المصادر إلى إصابة أحد مسئولي العمليات العسكرية التركية في ليبيا خلال الغارة على قاعدة الوطية الليبية. 




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