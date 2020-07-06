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تعليم

لأداء امتحان التوحيد.. دخول طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية إلى اللجان "فيديو"

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:22 ص
طلاب الثانوية الأزهرية
طلاب الثانوية الأزهرية
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محمد شحتة - عدسة : أحمد بيسو
بدأت منذ قليل لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، القسم الأدبي، حيث يؤدون اليوم الإثنين، امتحان مادة التوحيد، وسط إجراءات للحد من كورونا. 

ورصدت عدسة "صدى البلد"، لحظة دخول الطلاب، وعملية التفتيش الذاتي والإلكتروني من خلال أجهزة الكشف على المعادن. 

كما تم قياس درجة حرارة الطلاب والطالبات قبل الدخول، وتم تعقيم الأيدي للطلاب وجميع الوافدين إلى اللجان، وكذلك تسليم الأجهزة المحمولة قبل دخولهم اللجان.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127  وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى12 طالبًا. 

جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.

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