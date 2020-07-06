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منوعات

لحظة طرد مسافر من رحلة جوية قبل إقلاعها بسبب كمامة .. شاهد

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:36 ص
لحظة طرد مسافر من
لحظة طرد مسافر من رحلة جوية قبل إقلاعها بسبب الكمامة الواقية
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هدير علاء
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة ترصد لحظة طرد مسافر من رحلة جوية تابعة لشركة طيران "Spirit Airlines" الأمريكية، والتي كانت متجهة من مدينة "نيويورك" إلى ولاية "فلوريدا" الأمريكية في الآونة الأخيرة، وجاء ذلك بعد أن رفض المسافر ارتداء الكمامة الواقية.

ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد دخل المسافر، الذي لم يتم الكشف عن هويته، في جدال مع ضابط شرطة، وتم في نهاية المطاف إلقاء القبض عليه بمطار "لاغوارديا" بمدينة "نيويورك"؛ وأفادت مضيفات الطائرة بأن المسافر كان يثير الشغب لذا تم استدعاء السلطات للتدخل.


ويظهر المسافر في اللقطات المرفقة أثناء جلوسه على مقعده على متن الطائرة ودخوله في جدال مع ضابط شرطة حول الأقنعة الواقية، والتي أصبحت بمثابة ضرورة قصوى في ظل أزمة تفشي وباء "كورونا".

وأوضح التقرير أن المسافر قال للشرطي خلال حديثه معه إنه لم يفعل أي شئ وكافة ركاب الطائرة شاهدون على ذلك، ثم سأل الشرطي عن سبب عدم قدرته على السفر، وكان رد الشرطي عليه بأنه قد طُلب منه ارتداء كمامة؛ وأبدى المسافر اعتراضه على كلام الشرطي، ثم واصل حديثه موضحًا أنه مسافر لرؤية والده الذي أصيب بسكتة دماغية، ثم سأله الشرطي قائلًا: "ماذا تريدني أن أفعل؟"، ليرد عليه المسافر: "أريد البقاء على متن الرحلة الجوية".

وأجابه الشرطي: "لا يمكنني إجبارهم على السماح لك بالبقاء"، ثم طلب منه إما أن يرتدي كمامة أو يغادر الطائرة، وتدخل عدد من الركاب في أعقاب ذلك محاولين الدفاع عن المسافر، وطالبوا بالسماح له بالسفر.

وأظهرت لقطات آخرى لحظة إلقاء القبض عليه عقب مغادرته الطائرة بعد جدال طويل.


وأصدرت شركة الطيران التي تتبعها هذه الرحلة بيانًا عقب انتشار اللقطات الخاصة بالواقعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أوضحت أنه قد طُلب من الشرطة التدخل بعد صعود مسافر على متن الرحلة الجوية وقيامه بنزع كمامته الواقية ورفضه ارتدائها مرة أخرى.

وأضاف البيان أن المسافر اختار في نهاية المطاف مغادرة الطائرة بدلًا من المخاطرة بمواجهة عواقب قانونية.


لحظة طرد مسافر من رحلة جوية قبل إقلاعها بسبب كمامة .. شاهد
لحظة طرد مسافر من رحلة جوية قبل إقلاعها بسبب كمامة .. شاهد
لحظة طرد مسافر من رحلة جوية قبل إقلاعها بسبب كمامة .. شاهد
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