وكيل تعليم شمال سيناء: خطة عاجلة لصيانة الاستراحات والمدارس بالمحافظة

اجتمع حمزة رضوان مدير عام التعليم العام، والقائم بأعمال وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، بأعضاء المجلس التنفيذى للمديرية اليوم، لمناقشة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، بما فيها صيانة المدارس، وبحث آلية تلقي المشاكل الخاصة بالمواطنين للعمل على حلها فورا.
حضر الاجتماع مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندس مدير عام التعليم الفنى، ومدير عام الشئون التنفيذية، ومديري إدارة المتابعة ومدير إدارة تنسيق المتابعة ومدير إدارة الاتصال السياسى ومدير إدارة خدمة المواطنين ومدير إدارة الموارد البشرية'، ومدير إدارة الأمن، ومدير إدارة العلاقات العامة.
وتقرر عمل حصر وفحص شامل لمحتويات الاستراحات على مستوى التربية والتعليم، بمختلف مراكز المحافظة واعداد مقايسات لرفع كفاءتها.
كما تقرر عمل حصر للمدارس المطلوب عمل خطة صيانة لها سواء صيانة عاجلة او اجلة بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمبة بالمحافظة، قبل بدء العام الدراسي القادم ٢٠٢٠ /٢٠٢١م.
كما تقرر عمل لقاء جماهيرى مرتين شهريا، يومى 14 و28 من شهر يوليو الجاري وهكذا، ومن لديه شكوى عليه بالاتصال على الرقم 01012112135 بخدمة المواطنين.
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حضر الاجتماع مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندس مدير عام التعليم الفنى، ومدير عام الشئون التنفيذية، ومديري إدارة المتابعة ومدير إدارة تنسيق المتابعة ومدير إدارة الاتصال السياسى ومدير إدارة خدمة المواطنين ومدير إدارة الموارد البشرية'، ومدير إدارة الأمن، ومدير إدارة العلاقات العامة.
وتقرر عمل حصر وفحص شامل لمحتويات الاستراحات على مستوى التربية والتعليم، بمختلف مراكز المحافظة واعداد مقايسات لرفع كفاءتها.
كما تقرر عمل حصر للمدارس المطلوب عمل خطة صيانة لها سواء صيانة عاجلة او اجلة بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمبة بالمحافظة، قبل بدء العام الدراسي القادم ٢٠٢٠ /٢٠٢١م.
كما تقرر عمل لقاء جماهيرى مرتين شهريا، يومى 14 و28 من شهر يوليو الجاري وهكذا، ومن لديه شكوى عليه بالاتصال على الرقم 01012112135 بخدمة المواطنين.
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