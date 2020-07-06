AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الكاف يصدم الوداد والرجاء قبل مواجهتى الأهلي والزمالك بأبطال إفريقيا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:28 م
شعار الكاف
شعار الكاف
Advertisements
عمرو الحلوانى


رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " ، المقترح المقدم من قبل المغرب بشأن استضافة منافسات الدور قبل النهائي والنهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها خلال شهر سبتمبر المقبل .

وعلم " صدى البلد " أن مسئولى اتحاد الكرة المغربي عرضوا بشكل رسمي استضافة المباريات المتبقية من دوري الأبطال الإفريقي، وهو الأمر الذ تم رفضه بشكل مطلق من قبل الكاف خاصة وأن دولة المغرب ستستضيف المباريات المتبقية من منافسات مسابقة الكونفيدرالية الإفريقية .

وهو الأمر الذى جاء بمثابة الضربة القوية لـ الوداد المغربي والرجاء المغربي والذين كانوا يتمنون لعب المباريات على أرضهم فى مثل هذه الظروف الاستثناية وهو ما كان يقبهم لحصد اللقب القاري الكبير .

وكان الكاف قرر  إقامة مباريات الدور قبل النهائى لمنافسات دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية بنظام مباراة واحدة عكس ما كانت عليه فى الماضى والتى كانت تقام على مباراتين " ذهابا وإيابا ".

يذكر أن النادي الأهلي سوف يلتقي الوداد المغربي، والزمالك سيواجه الرجاء المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يحسم الكاف الدولة المستضيفة لنهائيات دوري أبطال إفريقيا خلال الأيام المقبلة وتشهد الفترة الحالية منافسة كبيرة بين الكاميرون ودولة الإمارات لاستضافة الدور قبل النهائى والنهائي لأبطال إفريقيا .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المغرب مرشح لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا

شطة: الكاف يعاني من كارثة بسبب تأجيل المسابقات الأفريقية

الكاف يحدد موعد صرف مكافآت الأهلي والزمالك بأبطال إفريقيا

الكاف يزف بشرى سارة لـ الأهلي والزمالك وبيراميدز

مقترح جديد داخل الكاف بإقامة نهائيات دوري أبطال إفريقيا فى الإمارات

عاجل | الكاف يعلن إقامة نصف نهائى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

ترشيحاتنا

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 6-7-2020

تهددهم بالاختناق..لجنة مكافحة كورونا تحذر من ارتداء الأطفال والرضع كمامات

متى عيد الاضحى 2020 فى مصر ؟.. العيد الكبير آخر الشهر

الفنان محمد صلاح يعلن إصابته بفيروس كورونا

خامل فى مياه الصرف الصحي.. خبير يكشف عن مصدر فيروس كورونا

تفاصيل غارات جوية على الوطية تدمر 9 مواقع عسكرية وتركيا تعترف بالقصف.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة بسيطة.. كيت ميدلتون تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بفستان أحمر.. أنابيلا هلال تتألق في أحدث ظهور لها

خوفًا من إصابتها بحروق.. حالة مرضية نادرة تمنع أمًا من معانقة أو لمس طفلتها