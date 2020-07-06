الكاف يصدم الوداد والرجاء قبل مواجهتى الأهلي والزمالك بأبطال إفريقيا



رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " ، المقترح المقدم من قبل المغرب بشأن استضافة منافسات الدور قبل النهائي والنهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها خلال شهر سبتمبر المقبل .



وعلم " صدى البلد " أن مسئولى اتحاد الكرة المغربي عرضوا بشكل رسمي استضافة المباريات المتبقية من دوري الأبطال الإفريقي، وهو الأمر الذ تم رفضه بشكل مطلق من قبل الكاف خاصة وأن دولة المغرب ستستضيف المباريات المتبقية من منافسات مسابقة الكونفيدرالية الإفريقية .



وهو الأمر الذى جاء بمثابة الضربة القوية لـ الوداد المغربي والرجاء المغربي والذين كانوا يتمنون لعب المباريات على أرضهم فى مثل هذه الظروف الاستثناية وهو ما كان يقبهم لحصد اللقب القاري الكبير .



وكان الكاف قرر إقامة مباريات الدور قبل النهائى لمنافسات دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية بنظام مباراة واحدة عكس ما كانت عليه فى الماضى والتى كانت تقام على مباراتين " ذهابا وإيابا ".



يذكر أن النادي الأهلي سوف يلتقي الوداد المغربي، والزمالك سيواجه الرجاء المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



ومن المقرر أن يحسم الكاف الدولة المستضيفة لنهائيات دوري أبطال إفريقيا خلال الأيام المقبلة وتشهد الفترة الحالية منافسة كبيرة بين الكاميرون ودولة الإمارات لاستضافة الدور قبل النهائى والنهائي لأبطال إفريقيا .