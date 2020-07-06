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مرأة

وصفة لرقائق الشيبس دون قلق من زيادة الوزن

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:03 م
صدى البلد
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رنا عصمت
عادةً يعتبر رقائق البطاطس الشيبس من مأكولات التسالي وعلى الرغم من لذتها إلا أنها تسبب البدانة وزيادة الوزن بسرعة. 

لذا قدمت الدكتورسهام سوقيةخبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛  وصفة صحية لتمتع بتناول رقائق البطاطس الشيبس اللذيذة دون قلق و بدانة.

للمقادير نحتاج إلى :

بطاطا مقطعة شرائح رقيقة

القليل جدًا من الملح

خل أبيض

ماء بارد

طريقة التحضير : 

١- ننقع البطاطس مدة ربع ساعة في ماء بارد مضاف له ملح و خل 

٢- بعد ذلك نقوم بتنشيف شرائح البطاطا و نضعها فوق مناديل ونرش عليها فلفل احمر حسب الرغبة

٣- وتدخل المايكرويف من٨ الى ١٠ دقائق

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وصفة لرقائق الشيبس دون قلق من زيادة الوزن

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