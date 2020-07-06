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توك شو

ما الوسائل أو الحيل التي تمكننا من شراء الملابس دون تجربتها فى ظل كورونا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:31 م
قياس الملابس فى ظل
قياس الملابس فى ظل كورونا
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ريهام فيكتور
قالت سابين خالد ، خبير موضة ، إنه في ظل تفشي فيروس كورونا الذي أجبر العالم على تغيير الكثير من عاداته وسلوكياته في إطار مكافحة الوباء والحرص على تجنب ملامسة أي أشياء غير شخصية قدر الإمكان ، أصبحت ظاهرة التسوق سواء عبر الانترنت او من المراكز التجارية الى حد ما مهمة شبه مستحيله .


 واضافت من خلال حوارها ببرنامج صباح العربية ، المذاع على فضائية العربية ، ان الكورونا حرمتنا من اشياء كثيرة كنا نمارسها بحرية اكثر ، لافته الى ان الان لا نستطيع التسوق خاصة انه لم يعد هناك فرصة لقياس الملابس قبل شرائها .

واوضحت أننا سنحاول ان نصل الى حل مناسب للوصول الى مقاس الشخص الصحيح بدون ارتداء الملابس تجنبا من الاصابة بالفيروس .

واشارت الى ان هذا الشئ ينطبق على الرجال والنساء ايضًا ، منوها الى انه يفضل شراء الاون لاين من محلات معروفة من قبل وتم تجربتها بالفعل .

وتابعت انه لابد من الابتعاد عن الاقمشة الحرير وغيرها من الانواع الاخرى الغير مرنة ،لافته الى ان القمصان والتشيرتات يفضل وضعها على الاكتاف بدون ارتدائها لتسهيل عملية التعرف على المقاس الصحيح .

واكدت أن هناك دراسة اثيتت ان المسافة بين الكوع  والمعصم تتشابهة مع طول  القدم  وبهذه الطريقة يمكن التعرف ان كان الحذاء مناسب او لا  بدون تجربة .
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