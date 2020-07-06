ما الوسائل أو الحيل التي تمكننا من شراء الملابس دون تجربتها فى ظل كورونا

قالت سابين خالد ، خبير موضة ، إنه في ظل تفشي ملامسة أي أشياء غير شخصية قدر الإمكان ، أصبحت ظاهرة التسوق سواء عبر الانترنت او من المراكز التجارية الى حد ما مهمة شبه مستحيله . في ظل تفشي فيروس كورونا الذي أجبر العالم على تغيير الكثير من عاداته وسلوكياته في إطار مكافحة الوباء والحرص على تجنب









من خلال حوارها ببرنامج صباح العربية ، المذاع على فضائية العربية ، ان الكورونا حرمتنا من اشياء كثيرة كنا نمارسها بحرية اكثر ، لافته الى ان الان لا نستطيع التسوق خاصة انه لم يعد هناك فرصة ل قياس الملابس قبل شرائها . واضافت





واوضحت أننا سنحاول ان نصل الى حل مناسب للوصول الى مقاس الشخص الصحيح بدون ارتداء الملابس تجنبا من الاصابة بالفيروس .





واشارت الى ان هذا الشئ ينطبق على الرجال والنساء ايضًا ، منوها الى انه يفضل شراء الاون لاين من محلات معروفة من قبل وتم تجربتها بالفعل .





وتابعت انه لابد من الابتعاد عن الاقمشة الحرير وغيرها من الانواع الاخرى الغير مرنة ،لافته الى ان القمصان والتشيرتات يفضل وضعها على الاكتاف بدون ارتدائها لتسهيل عملية التعرف على المقاس الصحيح .



