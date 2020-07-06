وزيرة الصحة: بدء تنفيذ المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما.. تدشين جهاز فصلها فى بني سويف.. وإنشاء 12 مركزا للبدء فى جمعها من المتبرعين المصريين

وزيرة الصحة:

بدء متابعة خطوات تنفيذ المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما

مدير عام نقل الدم:

تدشين جهاز فصل البلازما ببني سويف

ايهاب سراج الدين:

إنشاء 12 مركزا للبدء فى جمع البلازما من المتبرعين

رئيس أكديما:

تنسيق مع وزارة الصحة لدعم مبادرات الصحة العامة والمشروعات القومية





أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، عن بدء الخطوات التنفيذية للمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، ضمن المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، بالإضافة إلى توفير الدواء للأمراض التي يتم علاجها وفق المشروع، لتشمل أمراض الكلى والكبد وبعض أمراض القلب والحروق – الألبومين، وأمراض سيولة الدم (الهيموفيليا بأنواعها) وعوامل التجلط، إلى جانب أمراض المناعة وسرطان الدم، وبعض أمراض الأعصاب والروماتيزم–IVIG.









ودشن الدكتور إيهاب سراج الدين مدير عام خدمات نقل الدم القومية، بوزارة الصحة والسكان، أمس جهاز فصل بلازما المتعافين في بني سويف الأحد ٥ يوليو ٢٠٢٠.









واكد سراج الدين، أنه جار تنفيذ المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، والذي يهدف إلى توفير الأدوية المصنعة من مشتقات البلازما، وبصفة خاصة (ألبومين- فاكتور 8، إيمينونو جلوبيولين).









وأكد سراج الدين، أنه جار إنشاء 12 مركزا للبدء فى جمع البلازما من المتبرعين ،لتنفيذ مشروع مصنع لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما ليكون بذلك أول مصنع فى أفريقيا والشرق الأوسط.









ويتكون المشروع من ثلاث مراحل:-









المرحلة الأولى تتضمن افتتاح 12 مركزا لتجميع البلازما.





المرحلة الثانية التصنيع لدى الغير بهدف إنتاج مشتقات البلازما.





المرحلة الثالثة إنشاء وبناء المصنع المحلى ونقل التكنولوجيا.





المشروع يستهدف الوصول إلى 300 ألف متبرع سنويا.





المشروع شراكة كبرى بين مصر وكوريا مع شركة SK بلازما الكورية.





سيتم البدء فى جمع البلازما قى مصر مع تصنيعها فيما بعد فى كوريا حتى بناء مصنع فى مصر لتصنيعها.





مصر لا تمتلك التكنولوجيا الخاصة بالتصنيع وهو ما جعلها تلجأ لشراكات مع دول أجنبية لعامل خبرة فى المجال.





المشروع سيكتمل بإنشاء المصنع خلال 4 سنوات من بدء المرحلة الأولى.





السعى للتصدير إلى الدول الأفريقية.





ويشمل محور تجميع البلازما الاتي:-





تجهيز المراكز هندسيا.





إمداد المراكز بالأجهزة والمعدات.





وإعداد غرف التجميد.





الاعتماد على نظام الميكنة والتوظيف والتدريب على الجودة والاعتماد.









وفيما يخص الأجهزة والمعدات تنقسم إلى:-





كراسى تبرع.





أجهزة فصل البلازما.





أجهزة لحام.





ويجرى حاليا تجهيز 20 مركزا لجمع البلازما من المتعافين من كورونا.





وهم فى العجوزة والفيوم وبنى سويف والمنيا واسيوط واسوان وطنطا والأقصر والإسكندرية والزقازيق وسيتم قريبا افتتاح مركزين فى سوهاج وقنا.





وسيتم تغطية محافظات الصعيد مع الوضع فى الاعتبار المحافظات التى بها نسب مرتفعة من المتعافين من كورونا .









وترأست الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور محمد معيط وزير المالية، امس الاول السبت، اجتماع الجمعية العمومية للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)، بمقر الشركة، وبحضور السيدة منى أحمد رئيس قطاع شرق آسيا ممثلًا عن وزير الاستثمار والتعاون الدولي، لمناقشة أعمال الجمعية العمومية واعتماد الميزانية وقوائم أعمال الشركة، بالإضافة إلى اعتماد مساهمة الشركة في المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما داخل مصر.





وأعلنت الوزيرة عن بدء متابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما على أرض مصر، مؤكدة مشاركة شركة (أكديما) كمساهم رئيسي في المشروع وبمشاركة إحدى الشركات كورية الجنسية وبنك الاستثمار القومي، حيث سيتم تجميع البلازما من خلال ١٢ مركز تابعين لوزارة الصحة والسكان، كما سيتم العمل بالتوازي على إنشاء مصنع لتصنيع البلازما على أرض مصر وسيقوم الجانب الكوري بنقل الخبرات وتدريب العاملين، ومن ثم توزيع منتجات البلازما بعد تصنيعها على منافذ البيع المباشر.





كما توجهت الوزيرة بالشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية لدعمه الدائم لوزارة الصحة في تنفيذ المشروعات القومية للصحة العامة.





وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن شركة (أكديما) هي أحد أذرع الدولة القوية لتلبية احتياجات سوق الدواء من حيث أدوية الأورام وألبان الأطفال وتوافر ١٠٠٪؜ من الأنسولين، مشيدة بدور القائمين على العمل بالشركة، فضلًا عن مشاركتها كمورد رئيسي للأدوية في جميع المبادرات الرئاسية لدعم الصحة العامة بالإضافة إلى إنتاج ٧٠٪؜ من الأدوية ضمن بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، كما لفتت الوزيرة إلى الدور الكبير لشركة (أكديما) في دعم التعليم الطبي المهني بوزارة الصحة والسكان.





ومن جانبه أشاد الدكتور محمد معيط وزير المالية بالدور الكبير لشركة (أكديما) في صناعة الدواء في مصر والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أهمية المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما باعتباره مشروع استراتيجي وعنصر هام وأساسي للأمن القومي في مصر، مؤكدًا حرص الدولة على دعم تلك المشروعات الاستراتيجية.





واستعرضت الدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة شركة (أكديما)، مساهمة الشركة كأحد الأذرع القومية للدولة، في مواجهة أي أزمات وتطوير صناعة الدواء، حيث ساهمت الشركة في المبادرات الرئاسية للصحة العامة بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال توفير احتياجات الأدوية، وتصنيع النواقص التي يتم استيرادها من الخارج، وذلك من خلال المساهمة في مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، ومبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، ومبادرة متابعة وعلاج الأمراض المزمنة.





و أكدت الدكتورة ألفت غراب، التنسيق الدائم مع وزارة الصحة و السكان وهيئة الدواء المصرية، بشأن تغطية احتياجات سوق الدواء و توفير نواقص الأدوية، مؤكدة تحسين خطوط الانتاج ووضع سياسات عادلة للتسعير، لافتة إلى سير عمل الشركة وفق النهج العالمي، مؤكدة أن خدمة الدولة تأتي في مقدمة اهتمامات الشركة.



