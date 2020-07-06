بالأبيض الجريء .. سيرين عبد النور تفاجئ متابعيها بإطلالة لافتة

نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.





وتألقت سيرين عبد النور بإطلالة جريئة، مرتدية توب باللون الأبيض بتصميم "الهاف ستوماك"، مع جيب بيليسيه باللون الأبيض بتصميم فضفاض وواسع.









وانتعلت سيرين عبد النور حذاء ذا كعب عال باللون الفضي اللامع الذي أظهر جمال أناقتها.





واعتمدت على تسريحة شعر الذيل حصان، لإراز ملامحها الرقيقة التي برزتها بالمكياج الناعم، المرتكز على اللون الأحمر في الشفاه، مع البلاشر المميز على الوجنتين.



