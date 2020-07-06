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أخبار العالم

ارتفاع حديث.. العراق يسجل 1796 إصابة جديدة و94 وفاة بـ كورونا في 24 ساعة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:12 م
العراق يسجل 1796
العراق يسجل 1796 إصابة جديدة و94 وفاة بـ كورونا في 24 ساعة
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت السلطات الصحية في العراق، اليوم الاثنين، عن ارتفاع جديد في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة السومرية نيوز العراقية، سجلت وزارة الصحة والبيئة اليوم، 1796 إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 62275 حالة.

وأضافت الصحة العراقية أنه تم الإبلاغ عن 94 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19 إلى 2567 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس وصل عددهم إلى 34741 شخصا، بعد شفاء 1724 حالة جديدة من أعراض المرض.

وأوضحت الصحة العراقية أنه تم فحص 11519 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في مختلف أنحاء البلاد لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (612607 ).
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