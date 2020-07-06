ارتفاع حديث.. العراق يسجل 1796 إصابة جديدة و94 وفاة بـ كورونا في 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في العراق، اليوم الاثنين، عن ارتفاع جديد في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لوكالة السومرية نيوز العراقية، سجلت وزارة الصحة والبيئة اليوم، 1796 إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 62275 حالة.





وأضافت الصحة العراقية أنه تم الإبلاغ عن 94 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19 إلى 2567 حالة.





وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس وصل عددهم إلى 34741 شخصا، بعد شفاء 1724 حالة جديدة من أعراض المرض.



