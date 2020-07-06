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حوادث

صاحب فيديو "البلطجة واستعراض القوة" يعترف بالواقعة أمام النيابة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:57 م
صدى البلد
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محمد العيسوى
أدلى المتهم الذي نشر له مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي يقوم فيه بسب وشتم المواطنين والحكومة، فضلا عن التعدي وسب وشتم أحد جيرانه باعترافات تفصيلية حول الواقعة أمام نيابة المطرية.

وقال المتهم فى اعترفاته بعد مواجهته بالفيديو، إنه تعدى على أحد جيرانه بالسب والشتم واستخدم سلاح أبيض سنجة في تحطيم سيارة جاره بسبب خلافات الجيرة.

وكلفت نيابة المطرية المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

بدأت الواقعة عندما تلقت مباحث شرطة المطرية بلاغا من "ت م" يفيد بقيام جاره "س"، عاطل، بتحطيم سيارته باستخدام حجر وسلاح أبيض "سنجة"، والتعدي عليه بشكل مستمر، لامتناعه عن التحدث مع المتهم، ورفضه دفع مبالغ مالية له على سبيل الإتاوة.

وعلى الفور تم تشكيل بحث، وبعمل التحريات وبفحص مقطع الفيديو المنتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تم التأكد من صحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم.

وتحرر المحضر اللازم وإحالة المتهم للنيابة والتى بدورها حجزته 24 ساعة لحين ورود التحريات حول الواقعة.
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