الدكتورة آمال الجنزورى: على مرضى الروماتيزم تشديد الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا





وأضافت الدكتورة آمال الجنزورى خلال حوارها ببرنامج، " الستات مبيعرفوش يكدبوا " ، المذاع على فضائية ، " سى بى سى "، أن أصحاب مرضى الروماتيزم عليهم أن يهتموا بقدر كبير بكافة الاحترازات الوقائية لتجنب الإصابة بعدوى كورونا.





وأشارت أستاذ الروماتيزم والتأهيل بكلية عين شمس، إلى أنه من الضرورى مراعاة فكرة التباعد على مسافة لا تقل عن متر ونصف على الأقل مع ارتداء الكمامة فى الأماكن المزدحمة.





وتابعت لا بد من استخدام المطهرات وتعقيم اى شئ قبل دخوله إلى المنزل، منوهة إلى أنه طالما لا يوجد ما هو ملُح للذهاب إلى العيادة ولا الكشف فيفضل عدم الخروج.





جزءا من علاج الروماتيزم يدخل فى بروتوكول علاج كورونا . وأكدت أن مريض الروماتيزم عليه وأن يلتزم بعلاجه لأن ذلك يجعل مناعته جيدة إذا تعرض المريض إلى كوفيد 19 هناك بعض الأدوية لا بد من وقفها، مشيرة إلى أن هناك