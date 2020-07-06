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الدكتورة آمال الجنزورى: على مرضى الروماتيزم تشديد الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:58 م
مرضى الروماتزم
مرضى الروماتزم
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ريهام فيكتور
قالت الدكتورة آمال الجنزورى، أستاذ الروماتيزم والتأهيل بكلية عين شمس، إن عوامل خطورة فيروس كورونا تنصب حول أصحاب السمنة ومن يعانى من مشاكل بالجهاز التنفسى والأمراض المزمنة، إلى جانب كبار السن.

وأضافت الدكتورة آمال الجنزورى خلال حوارها ببرنامج، " الستات مبيعرفوش يكدبوا " ، المذاع على فضائية ، " سى بى سى "، أن أصحاب مرضى الروماتيزم عليهم أن يهتموا بقدر كبير بكافة الاحترازات الوقائية لتجنب الإصابة بعدوى كورونا.

وأشارت أستاذ الروماتيزم والتأهيل بكلية عين شمس، إلى أنه من الضرورى مراعاة فكرة التباعد على مسافة لا تقل عن متر ونصف على الأقل مع ارتداء الكمامة فى الأماكن المزدحمة.

وتابعت لا بد من استخدام المطهرات وتعقيم اى شئ قبل دخوله إلى المنزل، منوهة إلى أنه طالما لا يوجد ما هو ملُح للذهاب إلى العيادة ولا الكشف فيفضل عدم الخروج.

وأكدت أن مريض الروماتيزم عليه وأن يلتزم بعلاجه لأن ذلك يجعل مناعته جيدة إذا تعرض المريض إلى كوفيد 19 هناك بعض الأدوية لا بد من وقفها، مشيرة إلى أن هناك جزءا من علاج الروماتيزم يدخل فى بروتوكول علاج كورونا .
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