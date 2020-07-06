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برلمان

تصل لـ 1225 جنيها.. البرلمان يوافق على زيادة بدل مخاطر المهن الطبية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:23 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
وافق البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، على المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لـ وزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهم الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والتى تنص على زيادة بدل مخاطر المهن الطبية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة البدل بنسبة 75%.
 
وتنص المادة الأولي  على  يستبدل بنص المادة ( ۱۷ ) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة ٢٠١٤ ، النص الآتي :
 
 المادة ( ۱۷ ) : بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر ، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم " بدل مخاطر المهن الطبية" شهريا، وفقا للفئات الآتية:
 
- ١٢٢٥جنيه للأطباء البشريين.
 
- ٨٧٥ جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي .
 
-  ۷۹۰  جنيه لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين.
 
- ٧٠٠جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين .

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