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أخبار العالم

وزارة الحج : 70% من حجاج هذا العام من المقيمين بالمملكة و30% للمواطنين .. تفاصيل

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:29 م
الحج 2020
الحج 2020
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قسم الخارجي

كشفت وزارة الحج والعمرة عن الموافقة على أن تكون نسبة الحجاج غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة بنسبة  70% من إجمالي حجاج هذا العام، وتكون نسبة السعوديين 30 % فقط من الحجاج، على أن يقتصر حج المواطنين السعوديين على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

واضافت أن  اختيار الحجاج  من خلال قاعدة بيانات المتعافين من الفيروس، ممن تتوفر فيهم المعايير الصحية، وذلك تقديرًا لدورهم في رعاية شرائح المجتمع في كل مراحل مواجهة الجائحة.

وتابعت الوزارة أن غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة ستكون الأولوية من بينهم لمن لا يعانون من أي أمراض مزمنة، ولمن لديهم شهادة فحص مخبري (PCR) تثبت خلوهم من فيروس كورونا، ومن لم يسبق لهم أداء الفريضة من قبل، ممن أعمارهم ما بين 20 إلى 50 سنة، مع تعهدهم بالالتزام بمدة الحجر التي تقررها وزارة الصحة قبل وبعد أداء الشعيرة.

وأضافت أن من تتوفر فيهم المعايير من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة يمكنهم التسجيل على موقع وزارة الحج والعمرة عبر الرابط الآتي: ‏(localhaj.haj.gov.sa)

الذي ستتم إتاحته لمدة 5 أيام ابتداءً من اليوم الإثنين 15 من شهر ذي القعدة 1441هـ الموافق 6 من شهر يوليو 2020م، حتى يوم الجمعة 19 من شهر ذي القعدة 1441هـ الموافق 10 من شهر يوليو 2020، حيث سيكون بإمكان من تنطبق عليهم المعايير التسجيل خلال أي وقت من الأيام الخمسة.

وأضافت الوزارة أن اختيار الحجاج غير السعوديين سيكون إلكترونيًا من بين المسجلين ممن تنطبق عليهم المعايير الصحية جميعها، حيث يقومون باستكمال الوثائق خلال المهلة المحددة.

وأكدت الوزارة حرص حكومة المملكة العربية السعودية على إقامة شعيرة الحج، باتباع أعلى المعايير الصحية وأدق الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على حجاج بيت الله الحرام، موضحة أنه تم إعداد خطط استثنائية لتنفيذ حج 1441هـ، تتضمن توفير أفضل الخدمات الصحية، وأنسب خطط التفويج التي تطبق خلالها جميع الاشتراطات التي حددتها وزارة الصحة، والتي سيتم تنفيذها بشكل متقن لحماية ضيوف الرحمن.

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