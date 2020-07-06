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أصل الحكاية

هدير الهادي.. الجمال الذي ألقى بصاحبته خلف القضبان .. فيديو وصور

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:50 م
هدير الهادي
هدير الهادي
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أحمد سالم
هدير الهادي.. إسم لمع على منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة وخاصة موقع انستجرام الذي شهد شهرة وانتشار الفتاة العشرينية قبل أن يزيد تطبيق تيك توك من هذا الانتشار الواسع والجدل المثار حول الفتاة.

هدير الهادي.. محتوى خال من المضمون 

لا تقدم هدير الهادي أي محتوى ثابت على منصات التواصل، ولا حتى فلوجات تعرض من خلالها تفاصيل حياتها اليومية والمواقف التي تتعرض لها أو تسرد قصصها في السفر أو الاستمتاع بتفاصيل حياتها، لكنها كانت تعتمد فقط على إبراز مفاتنها الساحرة من خلال الملابس وطريق التصوير معتمدة في ذلك على قدر كاف من الجمال مكن لها الشهره والانتشار واجتذاب آلاف المتابعين.

هدير الهادي كانت واحدة من ضحايا اللهث خلف شهوة الشهرة بدون سبب أو تبرير منطقي من خلال مواقع السوشيال ميديا فبدأت في ترويج صور وفيديوهات تسببت فيما بعد لكيل اتهامات لها بالتحريض على الفسق والفجور.

هدير الهادي في شراك الأمن 

ومثلها مثل فتيات أخريات وقعت هدير الهادي في شراك الأمن، حيث ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على هدير الهادي، بمنطقة حدائق أكتوبر، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء على تطبيق «تيك توك». 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تم اتخاذ الإجراءات القانونية، واخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، بعد فيديوهات نشرتها هدير الهادي جمعتها ب، محمود الشيمي أحد مشاهير التيك توك.

مصادر أفادت أن أنه تم ضبط هدير الهادي فى شقة بحدائق أكتوبر، كانت تستأجرها منذ عدة أشهر، وتحفظت القوات الأمنية على هاتف الفتاة، ولاب توب.

من هي هدير الهادي 

هدير الهادي على الرغم من عدم تقديمها أي محتوى لكنها تعرف نفسها بأنها مدونة على مواقع التواصل، ويتابعها على موقع انستجرام أكثر من 200 ألف وعلى تيك توك أكثر من 34 ألف.

ارتبط إسمها بمحمود الشيمي ومودة الأدهم وجمعتها بهم فيديوهات على تيك توك، وتم توجيه انتقادات لطريقة لبسها وظهورها على مواقع التواصل.

بدأت مودة الأدهم نشر فيديوهات على موقع يوتيوب منذ عامين ولها الكثير من المعجبين الذين يتغزلون في مفاتنها لا أكثر ولا أقل. 
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