حتى لو تواجدت أرض فضاء.. رئيس الوزراء: بعض أحياء القاهرة والجيزة لن نسمح فيها بالبناء السكني.. فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنه سيتم إيقاف أعمال بناء العمارات السكنية لمدة 6 أشهر.





وأضاف مصطفى مدبولي، في جولة تفقدية لمشروعات التطوير التي يتم تنفيذها بمحافظة الجيزة، أنه في الأشهر الـ 3 المقبلة سيتم الانتهاء من مخطط تفصيلي لكل المناطق المتواجدة في المدن القديمة والعواصم ذات الكثافات السكانية.





وتابع مصطفى مدبولي "هناك أحياء داخل القاهرة والجيزة والعواصم القديمة لن يسمح بأي بناء سكني حتى لو تواجدت أرض فضاء".





وأكد مصطفى مدبولي "نحن نعمل على إنقاذ المدن ونسمح باستمرار الحركة المرورية فيها ومنع التكدسات".





وأوضح مصطفى مدبولي "ستكون هناك اشتراطات واضحة للبناء في أي مكان، وستتم مراجعة مساحات الجراجات"، مضيفا "هناك توجيهات لكل المحافظين بإزالة مخالفات البناء، وتم فتح باب التصالح بشروط محددة، ومن لم يتقدم على التصالح ستتم إزالة المخالفة على الفور".



