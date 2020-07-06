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سيارات

الأكثر شيوعًا .. 6 أسباب وراء عُطل السيارة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 05:56 م
الأكثر شيوعًا ..
الأكثر شيوعًا .. 6 أسباب وراء عُطل السيارة
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منة الله عبد الحميد
تعطل السيارة من أكثر المشاكل الصعبة التي تواجه قائد السيارة من الحين للآخر بسبب عدم إدراك سبب العطل الرئيسي، وتبدأ رحلة البحث عن مراكز الخدمات والصيانة لاكتشاف أسباب العطل. 

لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري .. أبرز أسباب عطل السيارة وتوقفها .. تعرف عليها. 

1- من الأسباب الأكثر شيوعًا، هي تلف البطاربة أو فراغ شحنها مما يؤدي على توقف السيارة وعدم تشغيل المحرك.

2- تلف البوجيهات أو ما تسمى بشمعات الاحتراق، من الأسباب التي تؤدي إلى توقف السيارة وعطلها. 

3- فلتر الوقود هو المسؤول عن تنقية الوقود الداخل للسيارة وتلفه او تراكم الأتربة والقاذورات عليه يسبب عطل السيارة. 

4- عند صعود الأماكن المرتفعة.. يمكن أن تتلف الطرمبة مما يؤدي على توقف السيارة. 

5- قدم عمر البطارية وعدم قدرتها على العمل من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى توقف السيارة وعدم القدرة على تشغيلها. 

6- الإهمال في تغيير فلتر الهواء  يُدمر موتور السيارة بشكل كبير، لذلك احرص على تغيره بشك دائم. 

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